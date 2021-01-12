https://ria.ru/20210112/zvonki-1593273723.html

Колл-центр сортировки мусора в Москве за год принял 1,5 тысячи звонков

Колл-центр сортировки мусора в Москве за год принял 1,5 тысячи звонков

Центр поддержки по раздельному сбору отходов в Москве за 2020 год принял 1,5 тысячи звонков, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-12T20:52

2021-01-12T20:52

2021-01-15T20:53

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Центр поддержки по раздельному сбору отходов в Москве за 2020 год принял 1,5 тысячи звонков, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что некоторые поступившие за год звонки были изложены в виде предложений и идей, направленных на развитие программы сбора вторсырья. Также жители обращались к специалистам колл-центра, чтобы узнать адреса пунктов приема опасных отходов — батареек, градусников и ртутьсодержащих ламп, а также другую полезную информацию.Уточняется, что работу центра курирует ГУП "Экотехпром". Заявки принимают компетентные операторы, они отвечают на вопросы горожан, фиксируют жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. Звонки поступают на номер: +7 (495) 150-75-43. С понедельника по четверг линия доступна с 8.00 до 17.00, а в пятницу с 8.00 до 15.45, суббота и воскресенье — выходные дни.Дополняется, что задать вопрос о раздельном сборе можно и через официальные аккаунты столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в социальных сетях Facebook, Twitter или Instagram.

https://realty.ria.ru/20191227/1562917212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество