Колл-центр сортировки мусора в Москве за год принял 1,5 тысячи звонков
20:52 12.01.2021 (обновлено: 20:53 15.01.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтработанные батарейки, собранные для отправки на переработку
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Центр поддержки по раздельному сбору отходов в Москве за 2020 год принял 1,5 тысячи звонков, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В 2020 году в центр поддержки по вопросам раздельного сбора отходов поступило 1,5 тысячи обращений жителей. Москвичи обращались в колл-центр, чтобы уточнить правила сортировки. Немало вопросов было посвящено и содержанию контейнерных площадок во дворах. Жители просили устранить инфраструктурные недочеты, чтобы облегчить доступ к контейнерам для вторсырья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые поступившие за год звонки были изложены в виде предложений и идей, направленных на развитие программы сбора вторсырья. Также жители обращались к специалистам колл-центра, чтобы узнать адреса пунктов приема опасных отходов — батареек, градусников и ртутьсодержащих ламп, а также другую полезную информацию.
Уточняется, что работу центра курирует ГУП "Экотехпром". Заявки принимают компетентные операторы, они отвечают на вопросы горожан, фиксируют жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. Звонки поступают на номер: +7 (495) 150-75-43. С понедельника по четверг линия доступна с 8.00 до 17.00, а в пятницу с 8.00 до 15.45, суббота и воскресенье — выходные дни.
"Центр поддержки заработал в сентябре 2019 года. До 31 декабря 2019 года на горячую линию поступило почти 400 звонков, большинство из которых были связаны с желанием узнать подробности о программе раздельного сбора, стартовавшей в Москве 1 января 2020 года. Для москвичей, желающих уточнить, что и как правильно выбрасывать, был также запущен сайт "Чистая Москва". На нем размещены правила сортировки бытовых отходов, ответы на часто встречающиеся вопросы, подборка тематических публикаций СМИ и много другой полезной и интересной информации по этой теме", - говорится в сообщении.
Дополняется, что задать вопрос о раздельном сборе можно и через официальные аккаунты столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в социальных сетях Facebook, Twitter или Instagram.
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