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https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592711071.html
Сейсмолог объяснил частые подземные толчки в России
Сейсмолог объяснил частые подземные толчки в России
Землетрясения, подобные тому, которое произошло на границе России с Монголией, являются редким явлением, однако ничего пугающего в них нет. Об этом заявил... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:25
2021-01-12T14:09
землетрясение на границе россии и монголии
российская академия наук
ангарск
иркутская область
монголия
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Землетрясения, подобные тому, которое произошло на границе России с Монголией, являются редким явлением, однако ничего пугающего в них нет. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.По его словам, подземные толчки не должны быть поводом для паники.Шебалин опроверг версии о катаклизме, которые выдвинули некоторые пользователи Сети. Специалист объяснил, что подобные явления — это результат взаимных перемещений литосферных блоков, которые могут разламываться на более мелкие. По границам мелких блоков также могут происходить землетрясения, уточнил он.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на границе России и Монголии. Подземные толчки были зарегистрированы в 00:32 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области и залегал на глубине десять километров.Десятого декабря прошлого года в Иркутской области и Бурятии было зафиксировано самое сильное землетрясение с 1999 года. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 балла, в Иркутске — пять баллов. Тринадцатого декабря в Чечне зафиксировали сразу пять землетрясений в течение суток магнитудой от 2,9 до 5,6.
https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592659159.html
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ангарск
иркутская область
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землетрясение на границе россии и монголии, российская академия наук, ангарск, иркутская область, монголия, происшествия

Сейсмолог объяснил частые подземные толчки в России

13:25 12.01.2021 (обновлено: 14:09 12.01.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Землетрясения, подобные тому, которое произошло на границе России с Монголией, являются редким явлением, однако ничего пугающего в них нет. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
По его словам, подземные толчки не должны быть поводом для паники.

"Землетрясения так устроены, что то густо, то пусто. Часто бывает так, что в короткий промежуток времени происходит сразу несколько сильных землетрясений", — сказал ученый в комментарии "Звезде".

Шебалин опроверг версии о катаклизме, которые выдвинули некоторые пользователи Сети. Специалист объяснил, что подобные явления — это результат взаимных перемещений литосферных блоков, которые могут разламываться на более мелкие. По границам мелких блоков также могут происходить землетрясения, уточнил он.
Жители Иркутска сняли на видео момент землетрясения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на границе России и Монголии. Подземные толчки были зарегистрированы в 00:32 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области и залегал на глубине десять километров.
Десятого декабря прошлого года в Иркутской области и Бурятии было зафиксировано самое сильное землетрясение с 1999 года. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 балла, в Иркутске — пять баллов. Тринадцатого декабря в Чечне зафиксировали сразу пять землетрясений в течение суток магнитудой от 2,9 до 5,6.
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Землетрясение на границе России и МонголииРоссийская академия наукАнгарскИркутская областьМонголияПроисшествия
 
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