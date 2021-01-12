https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592679502.html

Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Монголии

Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Монголии

Россияне не обращались в посольство Российской Федерации после землетрясения на границе Монголии и РФ, информации о пострадавших российских гражданах нет,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:34

2021-01-12T10:34

2021-01-12T10:34

землетрясение на границе россии и монголии

россия

ангарск

иркутск

монголия

землетрясение

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство Российской Федерации после землетрясения на границе Монголии и РФ, информации о пострадавших российских гражданах нет, сообщили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе."Нет, обращений не было. И информации, которую вы сейчас сказали (о возможных пострадавших росгражданах – ред.), тоже не было", - сообщила представитель дипмиссии.По ее словам, землетрясение не повлияло на работу посольства, оно функционирует в обычном режиме.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на границе России и Монголии. Подземные толчки были зарегистрированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось в Иркутске около 5 баллов, разрушений и пострадавших на текущий момент не выявлено. Заместитель директора Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН Владимир Чечельницкий сообщил на заседании, что система информирования оперативных служб осуществлялась с задержкой и в ручном режиме из-за того, что эпицентр землетрясения находился на территории другого государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592672332.html

россия

ангарск

иркутск

монголия

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землетрясение на границе россии и монголии, россия, ангарск, иркутск, монголия, землетрясение, происшествия