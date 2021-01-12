https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592659159.html

Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео

Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео

Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте". РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:15

2021-01-12T03:15

2021-01-12T06:50

землетрясение на границе россии и монголии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

иркутск

монголия

происшествия

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте". Ранее в МЧС сообщили, что в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт произошло землетрясение силой 8,7 балла. в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также три афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов.На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

иркутская область

иркутск

монголия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, монголия, происшествия