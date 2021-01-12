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Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео
Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео
Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте". РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:15
2021-01-12T06:50
землетрясение на границе россии и монголии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутск
монголия
происшествия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте". Ранее в МЧС сообщили, что в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт произошло землетрясение силой 8,7 балла. в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также три афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов.На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
иркутская область
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землетрясение на границе россии и монголии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, монголия, происшествия

Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео

03:15 12.01.2021 (обновлено: 06:50 12.01.2021)
 
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте".
Ранее в МЧС сообщили, что в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт произошло землетрясение силой 8,7 балла. в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также три афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов.
На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
 
Землетрясение на границе России и МонголииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутскМонголияПроисшествия
 
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