https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592657963.html

После землетрясения в Монголии зафиксировали три афтершока

После землетрясения в Монголии зафиксировали три афтершока

Три афтершока были зафиксированы после землетрясения в Монголии, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:41

2021-01-12T02:41

2021-01-12T06:50

землетрясение на границе россии и монголии

иркутская область

монголия

происшествия

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ИРКУТСК, 12 янв - РИА Новости. Три афтершока были зафиксированы после землетрясения в Монголии, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что произошедшее землетрясение ощущалось в Иркутске интенсивностью до 5 баллов.Как указано на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс первого афтершока составил 13.5, второго - 11.7, третьего - 13.2.

https://ria.ru/20210110/zemletryasenie-1592445350.html

иркутская область

монголия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, иркутская область, монголия, происшествия