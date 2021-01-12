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После землетрясения в Монголии зафиксировали три афтершока
После землетрясения в Монголии зафиксировали три афтершока
Три афтершока были зафиксированы после землетрясения в Монголии, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:41
2021-01-12T06:50
землетрясение на границе россии и монголии
иркутская область
монголия
происшествия
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ИРКУТСК, 12 янв - РИА Новости. Три афтершока были зафиксированы после землетрясения в Монголии, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что произошедшее землетрясение ощущалось в Иркутске интенсивностью до 5 баллов.Как указано на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс первого афтершока составил 13.5, второго - 11.7, третьего - 13.2.
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землетрясение на границе россии и монголии, иркутская область, монголия, происшествия

После землетрясения в Монголии зафиксировали три афтершока

02:41 12.01.2021 (обновлено: 06:50 12.01.2021)
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / albund
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ИРКУТСК, 12 янв - РИА Новости. Три афтершока были зафиксированы после землетрясения в Монголии, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что произошедшее землетрясение ощущалось в Иркутске интенсивностью до 5 баллов.
"12 января в 5.32 (ирк) в Иркутской области было зарегистрировано сейсмособытие до 5 баллов с эпицентром на территории Монголии с последующими афтершоками в 6.02, в 6.44, в 7.02", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону в Instagram.
Как указано на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс первого афтершока составил 13.5, второго - 11.7, третьего - 13.2.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 10:34
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
 
Землетрясение на границе России и МонголииИркутская областьМонголияПроисшествия
 
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