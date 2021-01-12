https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592654258.html

На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение

На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение

Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:01

2021-01-12T01:01

2021-01-12T07:17

землетрясение на границе россии и монголии

россия

монголия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.По данным МЧС, в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также четыре афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов.Информация о возможных жертвах и разрушениях в регионе не поступала. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что власти осматривают дома и социальные объекты, во вторник планируется заседание региональной комиссии по ЧС. В самом Иркутске, по данным местных властей, разрушений нет, все объекты работают в штатном режиме.Афтершоки силой до трех баллов ощущались и в Красноярском крае. Местные жители пишут в соцсетях о том, что у них качались люстры, ходили кровати, а у кого-то перед толчками выли собаки. В мэрии Красноярска сообщили, что пострадавших и разрушений после землетрясения нет.Незначительные толчки также почувствовали жители Тувы и Бурятии.

https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592659159.html

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, россия, монголия, происшествия