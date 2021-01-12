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На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение
На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение
Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:01
2021-01-12T07:17
землетрясение на границе россии и монголии
россия
монголия
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.По данным МЧС, в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также четыре афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов.Информация о возможных жертвах и разрушениях в регионе не поступала. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что власти осматривают дома и социальные объекты, во вторник планируется заседание региональной комиссии по ЧС. В самом Иркутске, по данным местных властей, разрушений нет, все объекты работают в штатном режиме.Афтершоки силой до трех баллов ощущались и в Красноярском крае. Местные жители пишут в соцсетях о том, что у них качались люстры, ходили кровати, а у кого-то перед толчками выли собаки. В мэрии Красноярска сообщили, что пострадавших и разрушений после землетрясения нет.Незначительные толчки также почувствовали жители Тувы и Бурятии.
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землетрясение на границе россии и монголии, россия, монголия, происшествия

На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение

01:01 12.01.2021 (обновлено: 07:17 12.01.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области.
Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.
По данным МЧС, в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также четыре афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов.
Информация о возможных жертвах и разрушениях в регионе не поступала. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что власти осматривают дома и социальные объекты, во вторник планируется заседание региональной комиссии по ЧС. В самом Иркутске, по данным местных властей, разрушений нет, все объекты работают в штатном режиме.
Афтершоки силой до трех баллов ощущались и в Красноярском крае. Местные жители пишут в соцсетях о том, что у них качались люстры, ходили кровати, а у кого-то перед толчками выли собаки. В мэрии Красноярска сообщили, что пострадавших и разрушений после землетрясения нет.
Незначительные толчки также почувствовали жители Тувы и Бурятии.
Жители Иркутска сняли на видео момент землетрясения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
03:15
Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео
 
Землетрясение на границе России и МонголииРоссияМонголияПроисшествия
 
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