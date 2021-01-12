https://ria.ru/20210112/zelenskiy-1592714567.html

Поклонская упрекнула Зеленского в неискренности

Поклонская упрекнула Зеленского в неискренности

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что в украинском обществе будет востребована искренность, а не актерское мастерство президента. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:47

2021-01-12T13:47

2021-01-12T13:47

капитолий

наталья поклонская

госдума рф

владимир зеленский

вашингтон (город)

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что в украинском обществе будет востребована искренность, а не актерское мастерство президента.Поклонская, отвечая на вопрос о событиях на майдане в Киеве в 2014 году и в Вашингтоне 6 января 2020 года при захвате Капитолия, отметила двойные стандарты руководства Украины при комментировании американских событий.В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.

https://ria.ru/20210112/zelenskiy-1592706047.html

вашингтон (город)

украина

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капитолий, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, вашингтон (город), украина, в мире