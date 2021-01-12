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Поклонская упрекнула Зеленского в неискренности
Поклонская упрекнула Зеленского в неискренности
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что в украинском обществе будет востребована искренность, а не актерское мастерство президента. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:47
2021-01-12T13:47
капитолий
наталья поклонская
госдума рф
владимир зеленский
вашингтон (город)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что в украинском обществе будет востребована искренность, а не актерское мастерство президента.Поклонская, отвечая на вопрос о событиях на майдане в Киеве в 2014 году и в Вашингтоне 6 января 2020 года при захвате Капитолия, отметила двойные стандарты руководства Украины при комментировании американских событий.В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
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капитолий, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, вашингтон (город), украина, в мире

Поклонская упрекнула Зеленского в неискренности

13:47 12.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что в украинском обществе будет востребована искренность, а не актерское мастерство президента.
Поклонская, отвечая на вопрос о событиях на майдане в Киеве в 2014 году и в Вашингтоне 6 января 2020 года при захвате Капитолия, отметила двойные стандарты руководства Украины при комментировании американских событий.

"Владимир Александрович (Зеленский – ред.) - актер, артист, замечательный, великолепный артист и режиссер…Но я считаю, что когда-нибудь будет спрос на искренность, а не на актерское мастерство", - сказала Поклонская на пресс-конференции в Симферополе.

В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
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КапитолийНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийВашингтон (город)УкраинаВ мире
 
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