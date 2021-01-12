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Черный ящик потерпевшего крушение индонезийского самолета подняли со дна
Черный ящик потерпевшего крушение индонезийского самолета подняли со дна
Черный ящик с потерпевшего крушение в Яванском море самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air удалось достать со дна, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:59
2021-01-12T14:44
крушение индонезийского boeing 737-500
яванское море
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Черный ящик с потерпевшего крушение в Яванском море самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air удалось достать со дна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местный телеканал.По данным, которые приводит агентство, во вторник водолазы извлекли "черный ящик" самолета, который упал у берегов столицы Индонезии Джакарты в минувшую субботу. Ящик удалось обнаружить на морском дне между островами Ланканг и Лаки в заливе Джакарты, его перевозят на судне в порт города.Представитель Национального комитета по безопасности на транспорте страны указал, что для того, чтобы прочитать данные с бортового регистратора, понадобится от двух до пяти дней. Об этом сообщило агентство Рейтер.Местные власти исходят из того, сообщает агентство Antara, что взрыва на борту лайнера не было, он развалился после удара о воду. В момент падения самолета погодные условия не были "суровыми", хотя и было облачно, указал представитель местного института аэронавтики.В субботу министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.В воскресенье стало известно, что специалистам удалось определить местоположение "черных ящиков" с разбившегося самолета.
https://ria.ru/20210111/samolet-1592510967.html
яванское море
джакарта
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Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров. Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики.
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крушение индонезийского boeing 737-500, яванское море, джакарта, индонезия, в мире

Черный ящик потерпевшего крушение индонезийского самолета подняли со дна

12:59 12.01.2021 (обновлено: 14:44 12.01.2021)
 
© AP Photo / Achmad IbrahimПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Черный ящик с потерпевшего крушение в Яванском море самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air удалось достать со дна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местный телеканал.
По данным, которые приводит агентство, во вторник водолазы извлекли "черный ящик" самолета, который упал у берегов столицы Индонезии Джакарты в минувшую субботу. Ящик удалось обнаружить на морском дне между островами Ланканг и Лаки в заливе Джакарты, его перевозят на судне в порт города.
Представитель Национального комитета по безопасности на транспорте страны указал, что для того, чтобы прочитать данные с бортового регистратора, понадобится от двух до пяти дней. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Местные власти исходят из того, сообщает агентство Antara, что взрыва на борту лайнера не было, он развалился после удара о воду. В момент падения самолета погодные условия не были "суровыми", хотя и было облачно, указал представитель местного института аэронавтики.
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В субботу министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.
В воскресенье стало известно, что специалистам удалось определить местоположение "черных ящиков" с разбившегося самолета.
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500Яванское мореДжакартаИндонезияВ мире
 
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