https://ria.ru/20210112/yaschik-1592705946.html

Черный ящик потерпевшего крушение индонезийского самолета подняли со дна

Черный ящик потерпевшего крушение индонезийского самолета подняли со дна

Черный ящик с потерпевшего крушение в Яванском море самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air удалось достать со дна, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:59

2021-01-12T12:59

2021-01-12T14:44

крушение индонезийского boeing 737-500

яванское море

джакарта

индонезия

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Черный ящик с потерпевшего крушение в Яванском море самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air удалось достать со дна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местный телеканал.По данным, которые приводит агентство, во вторник водолазы извлекли "черный ящик" самолета, который упал у берегов столицы Индонезии Джакарты в минувшую субботу. Ящик удалось обнаружить на морском дне между островами Ланканг и Лаки в заливе Джакарты, его перевозят на судне в порт города.Представитель Национального комитета по безопасности на транспорте страны указал, что для того, чтобы прочитать данные с бортового регистратора, понадобится от двух до пяти дней. Об этом сообщило агентство Рейтер.Местные власти исходят из того, сообщает агентство Antara, что взрыва на борту лайнера не было, он развалился после удара о воду. В момент падения самолета погодные условия не были "суровыми", хотя и было облачно, указал представитель местного института аэронавтики.В субботу министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.В воскресенье стало известно, что специалистам удалось определить местоположение "черных ящиков" с разбившегося самолета.

https://ria.ru/20210111/samolet-1592510967.html

яванское море

джакарта

индонезия

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Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737 Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров. Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики. 2021-01-12T12:59 true PT2M18S

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крушение индонезийского boeing 737-500, яванское море, джакарта, индонезия, в мире