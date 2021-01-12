https://ria.ru/20210112/yalta-1592694224.html

Ученые зафиксировали подземные толчки в Черном море

Ученые зафиксировали подземные толчки в Черном море

Два толчка, по предварительным данным, магнитудой до 3 зафиксированы ночью в 3 километрах от Ялты (Ливадии) в Черном море, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:51

2021-01-12T11:51

2021-01-12T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Два толчка, по предварительным данным, магнитудой до 3 зафиксированы ночью в 3 километрах от Ялты (Ливадии) в Черном море, сообщил РИА Новости директор института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман."По предварительным данным обработки информации, ночью в 23 часа 23 минуты 50 секунд по местному времени в 3 километрах от Ливадии (Ялта) в Черном море произошел толчок, Несильный, магнитудой до трех... Через 3 минуты был повторный толчок, более слабый", - сообщил Вольфман.Первый толчок ощущался в Ялте в виде легкой вибрации. "Это ощущения на уровне 2-3 баллов", - добавил он.Сейчас продолжается обработка данных со всех сейсмостанций полуострова, сказал ученый.

https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592666209.html

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туризм, новости - туризм, черное море, ливадия, ялта, землетрясение, происшествия