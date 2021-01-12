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Ученые зафиксировали подземные толчки в Черном море
Ученые зафиксировали подземные толчки в Черном море
Два толчка, по предварительным данным, магнитудой до 3 зафиксированы ночью в 3 километрах от Ялты (Ливадии) в Черном море, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:51
2021-01-12T11:51
2021-01-12T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Два толчка, по предварительным данным, магнитудой до 3 зафиксированы ночью в 3 километрах от Ялты (Ливадии) в Черном море, сообщил РИА Новости директор института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман."По предварительным данным обработки информации, ночью в 23 часа 23 минуты 50 секунд по местному времени в 3 километрах от Ливадии (Ялта) в Черном море произошел толчок, Несильный, магнитудой до трех... Через 3 минуты был повторный толчок, более слабый", - сообщил Вольфман.Первый толчок ощущался в Ялте в виде легкой вибрации. "Это ощущения на уровне 2-3 баллов", - добавил он.Сейчас продолжается обработка данных со всех сейсмостанций полуострова, сказал ученый.
https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592666209.html
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