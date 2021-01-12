https://ria.ru/20210112/yacheyka-1592681802.html

Суд дал от 13 до 18 лет колонии членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Суд дал от 13 до 18 лет колонии членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Южный окружной военный суд во вторник приговорил к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы троих жителей Крыма за создание ячейки террористической организации... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:48

2021-01-12T10:48

2021-01-12T10:48

хизб ут-тахрир аль-ислами

белогорск

республика крым

ростов-на-дону

терроризм

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы троих жителей Крыма за создание ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в 2017 году Энвер Омеров и Айдер Джаппаров организовали на территории Белогорска в Крыму ячейку "Хизб ут-Тахрир"*, в состав которой входил Риза Омеров. Как считает следствие, они склоняли местных жителей к участию в этой организации и вели скрытную деятельность для создания условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: Энверу Омерову - 18 лет, Джаппарову - 17 лет, Ризе Омерову - 13 лет исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Первые два года все они будут отбывать наказание в тюрьме.Согласно данным суда, Энвер Омеров и Джаппаров определяли цели и задачи участников ячейки, проводили конспиративные собрания по изучению идеологии и материалов партии "Хизб ут-Тахрир"*, а Риза Омеров распространял идеи организации среди местного населения.Их задержали 10 июня 2019 года. Уголовные дела были возбуждены по статьям УК РФ об организации деятельности террористической организации и участии в нем, а также приготовлении к насильственному захвату власти.Приговор в законную силу еще не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20201106/terrorizm-1583314733.html

белогорск

республика крым

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хизб ут-тахрир аль-ислами, белогорск, республика крым, ростов-на-дону, терроризм, происшествия