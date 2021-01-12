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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210112/vybory-1592795356.html
В США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы
В США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-12T23:33
2021-01-13T05:02
выборы президента сша — 2020
китай
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского президента в 2020 году."Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы", - сказал Эванина в интервью Washington Post, трансляция которого велась на сайте издания.Корреспондент поинтересовалась у директора центра контрразведки ситуацией с выборами в 2020 году.Россия первая в списке угроз в связи с выборами, но Китай также играет в свою игру, подчеркнул Эванина. Он отметил, что несмотря на убежденность, сам лично не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.
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китай, иран, сша, в мире

В США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы

23:33 12.01.2021 (обновлено: 05:02 13.01.2021)
 
© AP Photo / Matt SlocumПодсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США
Подсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Matt Slocum
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского президента в 2020 году.
"Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы", - сказал Эванина в интервью Washington Post, трансляция которого велась на сайте издания.
Корреспондент поинтересовалась у директора центра контрразведки ситуацией с выборами в 2020 году.
Россия первая в списке угроз в связи с выборами, но Китай также играет в свою игру, подчеркнул Эванина. Он отметил, что несмотря на убежденность, сам лично не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.
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