https://ria.ru/20210112/vybory-1592795356.html

В США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы

В США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-12T23:33

2021-01-12T23:33

2021-01-13T05:02

выборы президента сша — 2020

китай

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского президента в 2020 году."Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы", - сказал Эванина в интервью Washington Post, трансляция которого велась на сайте издания.Корреспондент поинтересовалась у директора центра контрразведки ситуацией с выборами в 2020 году.Россия первая в списке угроз в связи с выборами, но Китай также играет в свою игру, подчеркнул Эванина. Он отметил, что несмотря на убежденность, сам лично не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.

https://ria.ru/20210111/sanktsii-1592618914.html

китай

иран

сша

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китай, иран, сша, в мире