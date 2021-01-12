Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/vsu-1592611100.html
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк
Украина по-прежнему не оставляет надежд вступить в НАТО — на днях Минобороны страны перевело воинские звания на коды военных рангов Североатлантического... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:00
2021-01-12T11:56
jas-39 gripen
андрей таранов
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
f-16
т-72 "урал"
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_109:108:3072:1775_1920x0_80_0_0_7f20fbf400b8d76021d18a9cd696d42d.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украина по-прежнему не оставляет надежд вступить в НАТО — на днях Минобороны страны перевело воинские звания на коды военных рангов Североатлантического альянса. В Киеве подчеркнули, что это очередной шаг в сторону от "устаревшей" советской армейской системы и с каждой реформой ВСУ становятся все более "европейскими" и "прогрессивными". На самом деле это мало что меняет.Новые стандартыВ приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном, речь идет о натовском стандарте STANAG 2116, унифицирующем табели о рангах. Это упрощает управление союзными войсками в совместных операциях: генералы — скажем, американские — не путаются в званиях немецких или французских товарищей по оружию. Вот и на Украине отныне рядовой именуется рекрутом, а прапорщик — мастер-сержантом."Эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств, — объяснил журналистам Андрей Таран. — Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению. Этот указ станет началом евроатлантической трансформации существующей системы кадрового менеджмента и составной частью проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года".Соответствие требованиям STANAG — одно из условий присоединения к НАТО. Это затрагивает почти все аспекты военной службы и предусматривает единообразие не только званий, но и калибров стрелкового оружия, формы и типов военной техники. Государства, входящие в Североатлантический альянс, ратифицируют соглашения и внедряют соответствующие стандарты в свои вооруженные силы. К слову, Украина уже приняла два в 2015-м — STANAG 2920 и STANAG 4926, касающиеся средств защиты и обмундирования.Трудности перевооруженияНо в НАТО принимают только тех, у кого нет нерешенных территориальных споров. А Киев воюет в Донбассе и мечтает вернуть Крым. Так что все эти "реформы ВСУ" ничуть не приближают Украину к Североатлантическому блоку.Да и не очень понятно, о каких натовских стандартах может идти речь, если ВСУ поголовно оснащены советской военной техникой и наиболее популярная в войсках "стрелковка" — автоматы Калашникова калибра 5,45 миллиметра. Чтобы перевооружить армию, Киеву понадобится не одно десятилетие и не одна сотня миллиардов долларов. Причем ломать придется буквально все.К примеру, основу парка тяжелой бронетехники ВСУ составляют различные модификации советских танков Т-72 и Т-64. И если в теории на них еще можно поставить натовские радиостанции и электронику, то что делать с калибром орудия, совершенно неясно. Украинские боевые машины стреляют 125-миллиметровыми снарядами, а в альянсе — 120-миллиметровыми. Значит, нужно закупать танки за рубежом. Это же касается БМП, бронетранспортеров, артиллерийских систем, комплексов ПВО и прочего. А поскольку украинские предприятия заточены под советскую технику, ремонтировать западную будет попросту негде.Не лучше обстоят дела и с авиацией. Большинство самолетов и вертолетов ВВС Украины — латанные-перелатанные, еще советской постройки и, по-хорошему, давно подлежат списанию. В мае минувшего года Военный совет Воздушных сил страны одобрил амбициозный план по радикальному обновлению авиапарка за счет американских истребителей F-16 Block 70/72 или шведских Saab JAS-39 E/F Gripen, а также беспилотников различного назначения. Срок перевооружения — до 2035 года. Однако многие специалисты сомневаются, что Киев найдет необходимые для этого 7,5 миллиарда долларов.С ВМС та же история. Из относительно крупных вымпелов — лишь фрегат "Гетман Сагайдачный". Практически все украинские корабли достигли предельного срока службы, а строить новые Киеву негде, так как Николаевский судостроительный завод — на грани банкротства. Очевидно, что несколько видавших виды американских катеров типа Island, поставленных ранее Украине, ситуацию не исправят.Игра на публикуВ Киеве прекрасно понимают, что денег на полную адаптацию Вооруженных сил под стандарты НАТО нет и не будет. Однако украинские власти всегда готовы продемонстрировать заокеанским покровителям лояльность. По их мнению, прапорщик — это "советский пережиток", а мастер-сержант — модно, прогрессивно и демократично, прямо как в голливудских боевиках.Осенью 2017-го голубые береты десантников заменили темно-бордовыми. Дескать, крылатая пехота "всех развитых государств" носит именно такие. Спору нет: и британские, и американские десантники — солдаты вышколенные и профессиональные. Но какое отношение нынешние украинские десантные войска имеют, скажем, к операциям Market Garden или Torch, в которых ковалась слава "бордовых беретов"? Очевидно, такое же, какое морпехи ВМСУ — к корпусу морской пехоты США. Их лозунг "Вiрний завжди!" ("Всегда верен") — не более чем калька с латинского Semper Fidelis, который уже много десятилетий используют американцы.На днях в Сети появилось видео марш-броска подразделения украинских войск, на котором военнослужащие исполняют строевую песню в той же тональности и ритмике, как и американские солдаты в голливудских фильмах. Бойцы ВСУ грозятся "вернуть Крым, за ним — Кубань" и обещают: "Мы воевать будем умело, в Москве будет шесть гривен пиво". Однако у украинского воинства нет ни денег, ни современной техники, чтобы соответствовать таким амбициям. Зато есть неуставные взаимоотношения, пьянство, нехватка офицеров и повальное дезертирство.
https://ria.ru/20210107/ukraina-1592199680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d569f6d30fb07e1e9ec229b026f0598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
jas-39 gripen, андрей таранов, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, f-16, т-72 "урал", нато, безопасность

"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк

08:00 12.01.2021 (обновлено: 11:56 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие в Луганской области
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украина по-прежнему не оставляет надежд вступить в НАТО — на днях Минобороны страны перевело воинские звания на коды военных рангов Североатлантического альянса. В Киеве подчеркнули, что это очередной шаг в сторону от "устаревшей" советской армейской системы и с каждой реформой ВСУ становятся все более "европейскими" и "прогрессивными". На самом деле это мало что меняет.

Новые стандарты

В приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном, речь идет о натовском стандарте STANAG 2116, унифицирующем табели о рангах. Это упрощает управление союзными войсками в совместных операциях: генералы — скажем, американские — не путаются в званиях немецких или французских товарищей по оружию. Вот и на Украине отныне рядовой именуется рекрутом, а прапорщик — мастер-сержантом.
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные
"Эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств, — объяснил журналистам Андрей Таран. — Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению. Этот указ станет началом евроатлантической трансформации существующей системы кадрового менеджмента и составной частью проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года".
Соответствие требованиям STANAG — одно из условий присоединения к НАТО. Это затрагивает почти все аспекты военной службы и предусматривает единообразие не только званий, но и калибров стрелкового оружия, формы и типов военной техники. Государства, входящие в Североатлантический альянс, ратифицируют соглашения и внедряют соответствующие стандарты в свои вооруженные силы. К слову, Украина уже приняла два в 2015-м — STANAG 2920 и STANAG 4926, касающиеся средств защиты и обмундирования.

Трудности перевооружения

Но в НАТО принимают только тех, у кого нет нерешенных территориальных споров. А Киев воюет в Донбассе и мечтает вернуть Крым. Так что все эти "реформы ВСУ" ничуть не приближают Украину к Североатлантическому блоку.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 06:39
Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
Да и не очень понятно, о каких натовских стандартах может идти речь, если ВСУ поголовно оснащены советской военной техникой и наиболее популярная в войсках "стрелковка" — автоматы Калашникова калибра 5,45 миллиметра. Чтобы перевооружить армию, Киеву понадобится не одно десятилетие и не одна сотня миллиардов долларов. Причем ломать придется буквально все.
К примеру, основу парка тяжелой бронетехники ВСУ составляют различные модификации советских танков Т-72 и Т-64. И если в теории на них еще можно поставить натовские радиостанции и электронику, то что делать с калибром орудия, совершенно неясно. Украинские боевые машины стреляют 125-миллиметровыми снарядами, а в альянсе — 120-миллиметровыми. Значит, нужно закупать танки за рубежом. Это же касается БМП, бронетранспортеров, артиллерийских систем, комплексов ПВО и прочего. А поскольку украинские предприятия заточены под советскую технику, ремонтировать западную будет попросту негде.
© AP Photo / Olexander Shulman Украинский танк на позиции возле города Счастье, Луганская область
Украинский танк на позиции возле города Счастье, Луганская область - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Olexander Shulman
Украинский танк на позиции возле города Счастье, Луганская область
Не лучше обстоят дела и с авиацией. Большинство самолетов и вертолетов ВВС Украины — латанные-перелатанные, еще советской постройки и, по-хорошему, давно подлежат списанию. В мае минувшего года Военный совет Воздушных сил страны одобрил амбициозный план по радикальному обновлению авиапарка за счет американских истребителей F-16 Block 70/72 или шведских Saab JAS-39 E/F Gripen, а также беспилотников различного назначения. Срок перевооружения — до 2035 года. Однако многие специалисты сомневаются, что Киев найдет необходимые для этого 7,5 миллиарда долларов.
С ВМС та же история. Из относительно крупных вымпелов — лишь фрегат "Гетман Сагайдачный". Практически все украинские корабли достигли предельного срока службы, а строить новые Киеву негде, так как Николаевский судостроительный завод — на грани банкротства. Очевидно, что несколько видавших виды американских катеров типа Island, поставленных ранее Украине, ситуацию не исправят.

Игра на публику

В Киеве прекрасно понимают, что денег на полную адаптацию Вооруженных сил под стандарты НАТО нет и не будет. Однако украинские власти всегда готовы продемонстрировать заокеанским покровителям лояльность. По их мнению, прапорщик — это "советский пережиток", а мастер-сержант — модно, прогрессивно и демократично, прямо как в голливудских боевиках.
© Фото : администрация Президента УкраиныУчастие президента Украины Петра Порошенко в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ, 21 ноября 2017
 Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : администрация Президента Украины
Участие президента Украины Петра Порошенко в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ, 21 ноября 2017
Осенью 2017-го голубые береты десантников заменили темно-бордовыми. Дескать, крылатая пехота "всех развитых государств" носит именно такие. Спору нет: и британские, и американские десантники — солдаты вышколенные и профессиональные. Но какое отношение нынешние украинские десантные войска имеют, скажем, к операциям Market Garden или Torch, в которых ковалась слава "бордовых беретов"? Очевидно, такое же, какое морпехи ВМСУ — к корпусу морской пехоты США. Их лозунг "Вiрний завжди!" ("Всегда верен") — не более чем калька с латинского Semper Fidelis, который уже много десятилетий используют американцы.
На днях в Сети появилось видео марш-броска подразделения украинских войск, на котором военнослужащие исполняют строевую песню в той же тональности и ритмике, как и американские солдаты в голливудских фильмах. Бойцы ВСУ грозятся "вернуть Крым, за ним — Кубань" и обещают: "Мы воевать будем умело, в Москве будет шесть гривен пиво". Однако у украинского воинства нет ни денег, ни современной техники, чтобы соответствовать таким амбициям. Зато есть неуставные взаимоотношения, пьянство, нехватка офицеров и повальное дезертирство.
 
JAS-39 GripenАндрей ТарановВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныF-16Т-72 "Урал"НАТОБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния