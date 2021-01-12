https://ria.ru/20210112/vsu-1592611100.html

"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк

"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк

Украина по-прежнему не оставляет надежд вступить в НАТО — на днях Минобороны страны перевело воинские звания на коды военных рангов Североатлантического... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

2021-01-12T11:56

jas-39 gripen

андрей таранов

вооруженные силы украины

военно-морские силы украины

f-16

т-72 "урал"

нато

безопасность

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украина по-прежнему не оставляет надежд вступить в НАТО — на днях Минобороны страны перевело воинские звания на коды военных рангов Североатлантического альянса. В Киеве подчеркнули, что это очередной шаг в сторону от "устаревшей" советской армейской системы и с каждой реформой ВСУ становятся все более "европейскими" и "прогрессивными". На самом деле это мало что меняет.Новые стандартыВ приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном, речь идет о натовском стандарте STANAG 2116, унифицирующем табели о рангах. Это упрощает управление союзными войсками в совместных операциях: генералы — скажем, американские — не путаются в званиях немецких или французских товарищей по оружию. Вот и на Украине отныне рядовой именуется рекрутом, а прапорщик — мастер-сержантом."Эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств, — объяснил журналистам Андрей Таран. — Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению. Этот указ станет началом евроатлантической трансформации существующей системы кадрового менеджмента и составной частью проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года".Соответствие требованиям STANAG — одно из условий присоединения к НАТО. Это затрагивает почти все аспекты военной службы и предусматривает единообразие не только званий, но и калибров стрелкового оружия, формы и типов военной техники. Государства, входящие в Североатлантический альянс, ратифицируют соглашения и внедряют соответствующие стандарты в свои вооруженные силы. К слову, Украина уже приняла два в 2015-м — STANAG 2920 и STANAG 4926, касающиеся средств защиты и обмундирования.Трудности перевооруженияНо в НАТО принимают только тех, у кого нет нерешенных территориальных споров. А Киев воюет в Донбассе и мечтает вернуть Крым. Так что все эти "реформы ВСУ" ничуть не приближают Украину к Североатлантическому блоку.Да и не очень понятно, о каких натовских стандартах может идти речь, если ВСУ поголовно оснащены советской военной техникой и наиболее популярная в войсках "стрелковка" — автоматы Калашникова калибра 5,45 миллиметра. Чтобы перевооружить армию, Киеву понадобится не одно десятилетие и не одна сотня миллиардов долларов. Причем ломать придется буквально все.К примеру, основу парка тяжелой бронетехники ВСУ составляют различные модификации советских танков Т-72 и Т-64. И если в теории на них еще можно поставить натовские радиостанции и электронику, то что делать с калибром орудия, совершенно неясно. Украинские боевые машины стреляют 125-миллиметровыми снарядами, а в альянсе — 120-миллиметровыми. Значит, нужно закупать танки за рубежом. Это же касается БМП, бронетранспортеров, артиллерийских систем, комплексов ПВО и прочего. А поскольку украинские предприятия заточены под советскую технику, ремонтировать западную будет попросту негде.Не лучше обстоят дела и с авиацией. Большинство самолетов и вертолетов ВВС Украины — латанные-перелатанные, еще советской постройки и, по-хорошему, давно подлежат списанию. В мае минувшего года Военный совет Воздушных сил страны одобрил амбициозный план по радикальному обновлению авиапарка за счет американских истребителей F-16 Block 70/72 или шведских Saab JAS-39 E/F Gripen, а также беспилотников различного назначения. Срок перевооружения — до 2035 года. Однако многие специалисты сомневаются, что Киев найдет необходимые для этого 7,5 миллиарда долларов.С ВМС та же история. Из относительно крупных вымпелов — лишь фрегат "Гетман Сагайдачный". Практически все украинские корабли достигли предельного срока службы, а строить новые Киеву негде, так как Николаевский судостроительный завод — на грани банкротства. Очевидно, что несколько видавших виды американских катеров типа Island, поставленных ранее Украине, ситуацию не исправят.Игра на публикуВ Киеве прекрасно понимают, что денег на полную адаптацию Вооруженных сил под стандарты НАТО нет и не будет. Однако украинские власти всегда готовы продемонстрировать заокеанским покровителям лояльность. По их мнению, прапорщик — это "советский пережиток", а мастер-сержант — модно, прогрессивно и демократично, прямо как в голливудских боевиках.Осенью 2017-го голубые береты десантников заменили темно-бордовыми. Дескать, крылатая пехота "всех развитых государств" носит именно такие. Спору нет: и британские, и американские десантники — солдаты вышколенные и профессиональные. Но какое отношение нынешние украинские десантные войска имеют, скажем, к операциям Market Garden или Torch, в которых ковалась слава "бордовых беретов"? Очевидно, такое же, какое морпехи ВМСУ — к корпусу морской пехоты США. Их лозунг "Вiрний завжди!" ("Всегда верен") — не более чем калька с латинского Semper Fidelis, который уже много десятилетий используют американцы.На днях в Сети появилось видео марш-броска подразделения украинских войск, на котором военнослужащие исполняют строевую песню в той же тональности и ритмике, как и американские солдаты в голливудских фильмах. Бойцы ВСУ грозятся "вернуть Крым, за ним — Кубань" и обещают: "Мы воевать будем умело, в Москве будет шесть гривен пиво". Однако у украинского воинства нет ни денег, ни современной техники, чтобы соответствовать таким амбициям. Зато есть неуставные взаимоотношения, пьянство, нехватка офицеров и повальное дезертирство.

https://ria.ru/20210107/ukraina-1592199680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

jas-39 gripen, андрей таранов, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, f-16, т-72 "урал", нато, безопасность