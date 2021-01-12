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Эксперт рассказал, какой банковский вклад выгоднее в 2021 году
Эксперт рассказал, какой банковский вклад выгоднее в 2021 году
Сейчас уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, не позволяющем сберечь накопления от инфляции, но ситуация может обернуться иначе. Об этом... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:17
2021-01-12T02:17
2021-01-12T02:17
инфляция
экономика
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сейчас уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, не позволяющем сберечь накопления от инфляции, но ситуация может обернуться иначе. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.По рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%, что при уровне инфляции почти в 5% означает – вклад не приносит дохода, а становится убыточным. По вкладам в долларах аналогичная ситуация – ставки слишком низкие. Поэтому, если вы хотите сохранить деньги на вкладе, лучше обратиться в банки, предлагающие максимальный процент, при этом достаточно надежные. Однако все может измениться, добавляет эксперт.Если регулятор в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки (сейчас она находится на уровне 4,25%), это приведет к росту ставок по вкладам в банках. "В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом", - отмечает финансист.
https://ria.ru/20210108/nalog-1592294217.html
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инфляция, экономика
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Сейчас уровень ставок по вкладам
находится на низком уровне, не позволяющем сберечь накопления от инфляции, но ситуация может обернуться иначе. Об этом рассказал агентству "Прайм"
исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
По рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%, что при уровне инфляции почти в 5% означает – вклад не приносит дохода, а становится убыточным. По вкладам в долларах аналогичная ситуация – ставки слишком низкие. Поэтому, если вы хотите сохранить деньги на вкладе, лучше обратиться в банки, предлагающие максимальный процент, при этом достаточно надежные. Однако все может измениться, добавляет эксперт.
Если регулятор в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки (сейчас она находится на уровне 4,25%), это приведет к росту ставок по вкладам в банках.
"В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом", - отмечает финансист.