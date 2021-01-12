https://ria.ru/20210112/vizy-1592738377.html

Эксперты рассказали, как введение электронных виз увеличит турпоток

Эксперты рассказали, как введение электронных виз увеличит турпоток

Введение единых электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию РФ, которое из-за пандемии COVID-19 было отложено до особого распоряжения... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:23

2021-01-12T20:23

2021-01-12T20:23

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российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Введение единых электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию РФ, которое из-за пандемии COVID-19 было отложено до особого распоряжения правительства, позволит увеличить турпоток на 20 процентов, сказал РИА Новости президент РСТ Андрей Игнатьев.Краткосрочная электронная виза, получить которую могут граждане 52 государств, должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформить ее иностранным туристам пока невозможно. Как отмечается в сообщении МИД РФ, в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения COVID-2019 оформление электронных разрешений на въезд приостановлено до особого распоряжения правительства."Турбизнес надеется, что электронные визы станут реальным упрощением въездного режима. Анкета для туристов будет максимально короткая и простая, правила оформления — емкими и понятными", — сказал Игнатьев.Он отметил, что в 2019 году Россия заработала на въездном туризме 10,9 миллиарда долларов, а введение новых виз, по оценкам союза, даст рост въездного потока на 20 процентов. "Это приведет к увеличению дохода страны на два миллиарда долларов", — считает эксперт.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, визы, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)