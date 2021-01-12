Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210112/vizy-1592738377.html
Эксперты рассказали, как введение электронных виз увеличит турпоток
Эксперты рассказали, как введение электронных виз увеличит турпоток
Введение единых электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию РФ, которое из-за пандемии COVID-19 было отложено до особого распоряжения... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:23
2021-01-12T20:23
туризм
россия
туризм
визы
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_49127c3be616dc299ad22b634083df1f.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Введение единых электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию РФ, которое из-за пандемии COVID-19 было отложено до особого распоряжения правительства, позволит увеличить турпоток на 20 процентов, сказал РИА Новости президент РСТ Андрей Игнатьев.Краткосрочная электронная виза, получить которую могут граждане 52 государств, должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформить ее иностранным туристам пока невозможно. Как отмечается в сообщении МИД РФ, в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения COVID-2019 оформление электронных разрешений на въезд приостановлено до особого распоряжения правительства."Турбизнес надеется, что электронные визы станут реальным упрощением въездного режима. Анкета для туристов будет максимально короткая и простая, правила оформления — емкими и понятными", — сказал Игнатьев.Он отметил, что в 2019 году Россия заработала на въездном туризме 10,9 миллиарда долларов, а введение новых виз, по оценкам союза, даст рост въездного потока на 20 процентов. "Это приведет к увеличению дохода страны на два миллиарда долларов", — считает эксперт.
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_700f561fb9fab5de23632d9786357b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, визы, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)

Эксперты рассказали, как введение электронных виз увеличит турпоток

20:23 12.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Введение единых электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию РФ, которое из-за пандемии COVID-19 было отложено до особого распоряжения правительства, позволит увеличить турпоток на 20 процентов, сказал РИА Новости президент РСТ Андрей Игнатьев.
Краткосрочная электронная виза, получить которую могут граждане 52 государств, должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформить ее иностранным туристам пока невозможно. Как отмечается в сообщении МИД РФ, в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения COVID-2019 оформление электронных разрешений на въезд приостановлено до особого распоряжения правительства.
"Турбизнес надеется, что электронные визы станут реальным упрощением въездного режима. Анкета для туристов будет максимально короткая и простая, правила оформления — емкими и понятными", — сказал Игнатьев.
Он отметил, что в 2019 году Россия заработала на въездном туризме 10,9 миллиарда долларов, а введение новых виз, по оценкам союза, даст рост въездного потока на 20 процентов. "Это приведет к увеличению дохода страны на два миллиарда долларов", — считает эксперт.
Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги
 
ТуризмРоссияТуризмвизыНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния