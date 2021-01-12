https://ria.ru/20210112/video-1592737009.html

Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу

Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу

Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:09

2021-01-12T16:09

2021-01-12T16:09

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону во вторник.Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в Ярославле."По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции проводится проверка", - заявила представитель полицейского главка.

https://ria.ru/20210110/draka-1592452814.html

ярославль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, происшествия