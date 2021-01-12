Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/video-1592737009.html
Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу
Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу
Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:09
2021-01-12T16:09
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону во вторник.Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в Ярославле."По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции проводится проверка", - заявила представитель полицейского главка.
https://ria.ru/20210110/draka-1592452814.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярославль, происшествия

Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу

16:09 12.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону во вторник.
Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в Ярославле.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 12:27
В Татарстане завели дело после массовой драки
"По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции проводится проверка", - заявила представитель полицейского главка.
 
ЯрославльПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния