https://ria.ru/20210112/video-1592737009.html
Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу
Полиция в Ярославле проверит видео, где девушка избивает сверстницу
Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:09
2021-01-12T16:09
2021-01-12T16:09
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону во вторник.Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в Ярославле."По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции проводится проверка", - заявила представитель полицейского главка.
https://ria.ru/20210110/draka-1592452814.html
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ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости.
Полиция Ярославля
изучит запечатленную на видео ситуацию, где девушка избивает сверстницу, а когда та падает на снег, начинает пинать ее по голове, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону во вторник.
Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в Ярославле.
"По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции проводится проверка", - заявила представитель полицейского главка.