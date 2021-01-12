https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html

В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp

В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp

Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:22

2021-01-12T12:22

2021-01-12T12:22

наука

viber

whatsapp inc.

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151980/74/1519807420_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_54254b43f1c678164fabcb2ca4060b47.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для конфиденциальности пользовательских данных."Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp – просто насмешка над словом "конфиденциальность". Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей", — заявил CEO Rakuten Viber Джамел Агауа и призвал переходить пользователь в Viber.Январское обновление политики WhatsApp вызвало шквал критики в Сети. Теперь пользователям "зеленого" мессенджера придется сообщать свой номер телефона Facebook, в противном случае он не сможет пользоваться сервисом. Эти данные могут быть использованы Facebook для рекламы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/whatsapp-1592691198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

viber, whatsapp inc., технологии