https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html
В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp
В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp
Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:22
2021-01-12T12:22
2021-01-12T12:22
наука
viber
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для конфиденциальности пользовательских данных."Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp – просто насмешка над словом "конфиденциальность". Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей", — заявил CEO Rakuten Viber Джамел Агауа и призвал переходить пользователь в Viber.Январское обновление политики WhatsApp вызвало шквал критики в Сети. Теперь пользователям "зеленого" мессенджера придется сообщать свой номер телефона Facebook, в противном случае он не сможет пользоваться сервисом. Эти данные могут быть использованы Facebook для рекламы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/whatsapp-1592691198.html
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РИА Новости
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viber, whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Руководством мессенджера Viber
раскритиковало обновление условий использования WhatsApp
. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для конфиденциальности пользовательских данных.
"Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp – просто насмешка над словом "конфиденциальность". Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей", — заявил CEO Rakuten Viber Джамел Агауа и призвал переходить пользователь в Viber.
Январское обновление политики WhatsApp вызвало шквал критики в Сети. Теперь пользователям "зеленого" мессенджера придется сообщать свой номер телефона Facebook, в противном случае он не сможет пользоваться сервисом. Эти данные могут быть использованы Facebook для рекламы.