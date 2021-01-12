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Наука
https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html
В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp
В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp
Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:22
2021-01-12T12:22
наука
viber
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для конфиденциальности пользовательских данных."Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp – просто насмешка над словом "конфиденциальность". Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей", — заявил CEO Rakuten Viber Джамел Агауа и призвал переходить пользователь в Viber.Январское обновление политики WhatsApp вызвало шквал критики в Сети. Теперь пользователям "зеленого" мессенджера придется сообщать свой номер телефона Facebook, в противном случае он не сможет пользоваться сервисом. Эти данные могут быть использованы Facebook для рекламы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/whatsapp-1592691198.html
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viber, whatsapp inc., технологии

В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp

12:22 12.01.2021
 
© Depositphotos / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / inkytape
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Руководством мессенджера Viber раскритиковало обновление условий использования WhatsApp. Конкуренты популярного сервиса называют их угрозой для конфиденциальности пользовательских данных.
"Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp – просто насмешка над словом "конфиденциальность". Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей", — заявил CEO Rakuten Viber Джамел Агауа и призвал переходить пользователь в Viber.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 11:34
В WhatsApp пояснили новые правила, вызвавшие недовольство
Январское обновление политики WhatsApp вызвало шквал критики в Сети. Теперь пользователям "зеленого" мессенджера придется сообщать свой номер телефона Facebook, в противном случае он не сможет пользоваться сервисом. Эти данные могут быть использованы Facebook для рекламы.
 
НаукаViberWhatsApp Inc.Технологии
 
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