https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html

Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена 20 января,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:35

2021-01-12T03:35

2021-01-12T05:47

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена 20 января, сообщил Белый дом.Ранее власти американской столицы ввели режим ЧС по собственной инициативе и обратились к Трампу с просьбой сделать то же самое, чтобы при необходимости можно было получить федеральную помощь для обеспечения безопасности.Как пояснили в администрации Трампа, решение главы государства позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям "координировать все усилия по противодействию бедствию с целью облегчить трудности и страдания для местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и предоставить подходящую помощь".Ранее журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил, что с этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста. В американской столице, по его данным, акции будут проходить до 20 января, на которое намечена инаугурация Байдена.Штурм КапитолияШестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.

https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592657642.html

https://ria.ru/20210111/tramp-1592595004.html

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире