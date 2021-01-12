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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена
Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена 20 января,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:35
2021-01-12T05:47
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена 20 января, сообщил Белый дом.Ранее власти американской столицы ввели режим ЧС по собственной инициативе и обратились к Трампу с просьбой сделать то же самое, чтобы при необходимости можно было получить федеральную помощь для обеспечения безопасности.Как пояснили в администрации Трампа, решение главы государства позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям "координировать все усилия по противодействию бедствию с целью облегчить трудности и страдания для местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и предоставить подходящую помощь".Ранее журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил, что с этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста. В американской столице, по его данным, акции будут проходить до 20 января, на которое намечена инаугурация Байдена.Штурм КапитолияШестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

03:35 12.01.2021 (обновлено: 05:47 12.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена 20 января, сообщил Белый дом.
Ранее власти американской столицы ввели режим ЧС по собственной инициативе и обратились к Трампу с просьбой сделать то же самое, чтобы при необходимости можно было получить федеральную помощь для обеспечения безопасности.
"Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией", - говорится в сообщении Белого дома.
Как пояснили в администрации Трампа, решение главы государства позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям "координировать все усилия по противодействию бедствию с целью облегчить трудности и страдания для местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и предоставить подходящую помощь".
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
02:29Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие
Ранее журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил, что с этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста. В американской столице, по его данным, акции будут проходить до 20 января, на которое намечена инаугурация Байдена.

Штурм Капитолия

Шестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена.
Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
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