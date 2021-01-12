Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена
03:35 12.01.2021 (обновлено: 05:47 12.01.2021)
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена 20 января, сообщил Белый дом.
Ранее власти американской столицы ввели режим ЧС по собственной инициативе и обратились к Трампу с просьбой сделать то же самое, чтобы при необходимости можно было получить федеральную помощь для обеспечения безопасности.
"Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией", - говорится в сообщении Белого дома.
Как пояснили в администрации Трампа, решение главы государства позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям "координировать все усилия по противодействию бедствию с целью облегчить трудности и страдания для местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и предоставить подходящую помощь".
Ранее журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил, что с этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста. В американской столице, по его данным, акции будут проходить до 20 января, на которое намечена инаугурация Байдена.
Штурм Капитолия
Шестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена.
Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.