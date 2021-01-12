Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592779934.html
Эффективность китайской вакцины от COVID-19 в Бразилии составила 50%
Эффективность китайской вакцины от COVID-19 в Бразилии составила 50%
Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:15
2021-01-12T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151322/42/1513224203_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbb6885c20e2ea09c3fc46b3fb0031ff.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 янв — РИА Новости. Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан".На прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют "клинической эффективностью".Представитель центра Рикарду Паласиус на пресс-конференции отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.Для одобрения в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы вакцины эффективность превышала 50%.
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592643589.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151322/42/1513224203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_205781826d30f915f0cfb65a392d06e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, в мире

Эффективность китайской вакцины от COVID-19 в Бразилии составила 50%

20:15 12.01.2021 (обновлено: 21:58 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 янв — РИА Новости. Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан".
На прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют "клинической эффективностью".
Представитель центра Рикарду Паласиус на пресс-конференции отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Для одобрения в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы вакцины эффективность превышала 50%.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 21:18Распространение нового коронавируса
Украинская компания заключила соглашение на поставку китайской вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния