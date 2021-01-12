https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592779934.html

Эффективность китайской вакцины от COVID-19 в Бразилии составила 50%

Эффективность китайской вакцины от COVID-19 в Бразилии составила 50%

Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:15

2021-01-12T20:15

2021-01-12T21:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 янв — РИА Новости. Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан".На прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют "клинической эффективностью".Представитель центра Рикарду Паласиус на пресс-конференции отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.Для одобрения в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы вакцины эффективность превышала 50%.

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592643589.html

бразилия

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, в мире