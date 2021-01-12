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В МИД рассказали о переговорах с Пакистаном по вакцине "Спутник V"

В МИД рассказали о переговорах с Пакистаном по вакцине "Спутник V"

Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:28

2021-01-12T12:28

2021-01-12T14:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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замир кабулов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад закупит партию российской вакцины, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы находимся в постоянном контакте с пакистанскими партнерами, которые проявляют интерес к российскому "Спутнику V", впрочем, как и к другим вакцинам зарубежных производителей. Надеемся, что в конечном итоге Исламабад сделает выбор в том числе в пользу закупки партии этой вакцины", - сказал Кабулов.Читайте полный текст интервью >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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