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В МИД рассказали о переговорах с Пакистаном по вакцине "Спутник V"
В МИД рассказали о переговорах с Пакистаном по вакцине "Спутник V"
Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:28
2021-01-12T12:28
2021-01-12T14:05
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад закупит партию российской вакцины, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы находимся в постоянном контакте с пакистанскими партнерами, которые проявляют интерес к российскому "Спутнику V", впрочем, как и к другим вакцинам зарубежных производителей. Надеемся, что в конечном итоге Исламабад сделает выбор в том числе в пользу закупки партии этой вакцины", - сказал Кабулов.Читайте полный текст интервью >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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