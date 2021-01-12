https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592700452.html

Россия и Афганистан ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Афганистан ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:21

2021-01-12T12:21

2021-01-12T13:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

афганистан

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Российским "Спутником V" интересуются и афганские экономоператоры. В настоящее время они ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объемах возможных поставок", - сказал Кабулов.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592687258.html

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афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, афганистан, в мире