https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592700452.html
Россия и Афганистан ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Россия и Афганистан ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:21
2021-01-12T12:21
2021-01-12T13:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Российским "Спутником V" интересуются и афганские экономоператоры. В настоящее время они ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объемах возможных поставок", - сказал Кабулов.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592687258.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, афганистан, в мире