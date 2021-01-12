https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592698223.html

Россия поставит в Непал до 25 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Россия поставит в Непал до 25 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости директор второго... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:12

2021-01-12T12:12

2021-01-12T13:02

российский фонд прямых инвестиций

замир кабулов

азия

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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коронавирусы

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Хочу отметить, что большую заинтересованность в поставках российской вакцины проявляют и другие страны региона, в частности, Непал. Одна из непальских фармкомпаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 миллионов доз "Спутник V", - сказал Кабулов.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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