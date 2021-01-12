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Россия поставит в Непал до 25 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Россия поставит в Непал до 25 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости директор второго... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:12
2021-01-12T12:12
2021-01-12T13:02
российский фонд прямых инвестиций
замир кабулов
азия
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Хочу отметить, что большую заинтересованность в поставках российской вакцины проявляют и другие страны региона, в частности, Непал. Одна из непальских фармкомпаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 миллионов доз "Спутник V", - сказал Кабулов.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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