https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

В России ответили на отказ главы МИД Украины от вакцины "Спутник V"

В России ответили на отказ главы МИД Украины от вакцины "Спутник V"

Российские политики прокомментировали отказ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы от использования вакцины против коронавируса "Спутник V" по... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:43

2021-01-12T16:43

2021-01-12T18:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

дмитрий кулеба

дмитрий белик

совет федерации рф

госдума рф

алексей пушков

франц клинцевич

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские политики прокомментировали отказ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы от использования вакцины против коронавируса "Спутник V" по идеологическим причинам. Накануне Кулеба выступил против закупки российского препарата, даже когда будет доказана его эффективность. Он отметил, что Киев не станет применять "Спутник V", даже если он будет дешевле конкурентов. Глава украинского МИД объяснил свою позицию тем, что Россия "не заботится о здоровье украинцев", а использует вакцину для продвижения своих целей. Сенатор Франц Клинцевич назвал министра предателем своего народа, отметив недальновидность его высказываний. По словам парламентария, действия Кулебы направлены на дискредитацию России. "Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения", — заявил Клинцевич в беседе с газетой "Взгляд".Он подчеркнул, что Москва поддержала инициативу главы украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, предложившего закупить "Спутник V", и указал на то, что киевские власти сами прививаются российской вакциной.Клинцевич обратил внимание на то, что "Спутник V" уже доказал свою эффективность, и выразил уверенность, что украинские чиновники немного "покричат", но затем будет достигнут "положительный результат".Коллега Клинцевича по Совету Федерации Алексей Пушков назвал в своем телеграме идеологию украинского министра демагогией.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал решение Киева поговоркой "Назло маме уши отморожу"."Я напомню: в стране продлен локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов в очередной раз положить эти жизни на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии", — заявил депутат, призвав украинцев дать правовую оценку "антигосударственной позиции своей власти".По мнению сенатора Сергея Леонова, Киев превратили борьбу с пандемией и вакцинирование граждан в политическое действо, однако сами украинцы с удовольствием использовали бы российский "Спутник V". "Удивляет, что подобные заявления делает глава МИД Украины, а не руководитель минздрава, ведь за организацию медицинской помощи гражданам отвечает именно министерство здравоохранения", — заявил он в комментарии для РИА Новости.Ранее Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием против Украины и заявил о планах Киева получить другую вакцину от COVID-19 через международную систему COVAX. По его словам, власти намерены договориться с западными поставщиками и производителями. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призывал соотечественников ждать "настоящую вакцину" из Европы. При этом он признавал, что не может объяснить украинцам отказ от российского препарата, потому что больше предложить людям нечего. В Раде неоднократно призывали главу государства закупить "Спутник V". Как отмечали депутаты, отказ украинских властей от российской вакцины без предоставления гражданам какой-либо альтернативы — это соучастие в убийстве населения.В мире уже выявили около 90 миллионов случаев новой коронавирусной инфекции, более 1,9 миллиона человек скончались. На Украине зафиксировали свыше 1,1 миллиона заражений, почти 21 тысяча пациентов скончалась и 825 тысяч выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592633369.html

https://ria.ru/20210111/ukraina-1592647882.html

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коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, дмитрий белик, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, франц клинцевич, украина