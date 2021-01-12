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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaccine-1592729117.html
В Совфеде ответили на высказывание главы МИД Украины о российской вакцине
В Совфеде ответили на высказывание главы МИД Украины о российской вакцине
Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу предателем своего народа после отказа от российской вакцины "Спутник V" по... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дмитрий кулеба
совет федерации рф
мид украины
франц клинцевич
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу предателем своего народа после отказа от российской вакцины "Спутник V" по идеологическим соображениям. "У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего — они предатели своего народа", — заявил сенатор в беседе с газетой "Взгляд". Клинцевич назвал Кулебу ставленником западных структур, имеющих целью дискредитировать Россию. "Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения", — добавил парламентарий.Сенатор напомнил, что Москва поддержала инициативу главы украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. "Более того, российским "Спутником V" украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ", — указал Клинцевич. Он подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса уже доказала свою эффективность, и обратил внимание на ее дешевизну по сравнению с западными препаратами. Клинцевич уверен, что киевские власти немного "покричат", но затем будет достигнут "положительный результат". "Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах", — добавил собеседник издания. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил против закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", даже если будет доказана ее эффективность и она будет дешевле конкурентов. Он объяснил свою позицию тем, что Россия якобы "не заботится о здоровье украинцев", а использует препарат для своих целей. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о возможности поставок Киеву вакцины от коронавируса, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Его украинский коллега Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Позднее он признал, что не может объяснить населению отказ от вакцины "Спутник V".При этом в Раде неоднократно призывали главу государства закупить российский препарат от COVID-19. Как отмечали депутаты, отказ украинских властей от российской вакцины без предоставления гражданам какой-либо альтернативы — это соучастие в убийстве населения страны.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили около 90 миллионов случаев новой инфекции, более 1,9 миллиона человек скончались. На Украине зафиксировали свыше 1,1 миллиона заражений, почти 21 тысяча пациентов скончалась и 825 тысяч выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201219/koronavirus-1589997878.html
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, совет федерации рф, мид украины, франц клинцевич, украина

В Совфеде ответили на высказывание главы МИД Украины о российской вакцине

15:16 12.01.2021
 
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу предателем своего народа после отказа от российской вакцины "Спутник V" по идеологическим соображениям.
"У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего — они предатели своего народа", — заявил сенатор в беседе с газетой "Взгляд".
Клинцевич назвал Кулебу ставленником западных структур, имеющих целью дискредитировать Россию.
"Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения", — добавил парламентарий.
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Сенатор напомнил, что Москва поддержала инициативу главы украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука.
"Более того, российским "Спутником V" украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ", — указал Клинцевич.
Он подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса уже доказала свою эффективность, и обратил внимание на ее дешевизну по сравнению с западными препаратами. Клинцевич уверен, что киевские власти немного "покричат", но затем будет достигнут "положительный результат".
"Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах", — добавил собеседник издания.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил против закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", даже если будет доказана ее эффективность и она будет дешевле конкурентов. Он объяснил свою позицию тем, что Россия якобы "не заботится о здоровье украинцев", а использует препарат для своих целей.
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Президент России Владимир Путин ранее заявлял о возможности поставок Киеву вакцины от коронавируса, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Его украинский коллега Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Позднее он признал, что не может объяснить населению отказ от вакцины "Спутник V".
При этом в Раде неоднократно призывали главу государства закупить российский препарат от COVID-19. Как отмечали депутаты, отказ украинских властей от российской вакцины без предоставления гражданам какой-либо альтернативы — это соучастие в убийстве населения страны.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили около 90 миллионов случаев новой инфекции, более 1,9 миллиона человек скончались. На Украине зафиксировали свыше 1,1 миллиона заражений, почти 21 тысяча пациентов скончалась и 825 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий КулебаСовет Федерации РФМИД УкраиныФранц КлинцевичУкраина
 
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