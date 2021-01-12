https://ria.ru/20210112/ulyanovsk-1592688231.html

В Ульяновске загорелся административный корпус трикотажной фабрики

В Ульяновске загорелся административный корпус трикотажной фабрики

Административный корпус трикотажной фабрики "Русь" горит в Ульяновске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:16

2021-01-12T11:16

2021-01-12T11:16

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Административный корпус трикотажной фабрики "Русь" горит в Ульяновске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По данным ведомства, возгорание в административном здании фирмы "Русь" на проспекте Гая, 71 в Железнодорожном районе произошло во вторник в 10.26 (09.26 мск)."Площадь 1200 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20210108/pozhar-1592303437.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, происшествия