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В Ульяновске загорелся административный корпус трикотажной фабрики
В Ульяновске загорелся административный корпус трикотажной фабрики
Административный корпус трикотажной фабрики "Русь" горит в Ульяновске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:16
2021-01-12T11:16
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Административный корпус трикотажной фабрики "Русь" горит в Ульяновске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По данным ведомства, возгорание в административном здании фирмы "Русь" на проспекте Гая, 71 в Железнодорожном районе произошло во вторник в 10.26 (09.26 мск)."Площадь 1200 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.Причина пожара устанавливается.
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ульяновск, происшествия

В Ульяновске загорелся административный корпус трикотажной фабрики

11:16 12.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Читать ria.ru в
САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Административный корпус трикотажной фабрики "Русь" горит в Ульяновске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание в административном здании фирмы "Русь" на проспекте Гая, 71 в Железнодорожном районе произошло во вторник в 10.26 (09.26 мск).
"Площадь 1200 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
Причина пожара устанавливается.
Спасатели ликвидировали горение на мебельной фабрике. Кадры с места ЧП - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 10:22
В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики
 
УльяновскПроисшествия
 
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