https://ria.ru/20210112/ukraina-1592794524.html

Офис Зеленского назвал встречу "нормандских" политсоветников непростой

Офис Зеленского назвал встречу "нормандских" политсоветников непростой

Следующая встреча советников лидеров в "нормандском формате" пройдет 22 января, сообщила пресс-служба офиса президента Украины. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:12

2021-01-12T23:12

2021-01-12T23:34

париж

берлин (город)

в мире

"нормандская четверка"

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Следующая встреча советников лидеров в "нормандском формате" пройдет 22 января, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию прошли во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта."В данный момент объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время консультаций в Берлине, которые длились более шести часов, советники лидеров "нормандской четверки" обсудили "состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года"."В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления составляющей безопасности договоренностей ", - сообщила пресс-служба.Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.

https://ria.ru/20210112/peregovory-1592790290.html

париж

берлин (город)

украина

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париж, берлин (город), в мире, "нормандская четверка", владимир зеленский, украина