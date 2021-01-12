Офис Зеленского назвал встречу "нормандских" политсоветников непростой
23:12 12.01.2021 (обновлено: 23:34 12.01.2021)
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Следующая встреча советников лидеров в "нормандском формате" пройдет 22 января, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию прошли во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
"В данный момент объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - говорится в сообщении.
"В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления составляющей безопасности договоренностей ", - сообщила пресс-служба.
Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения