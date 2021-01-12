https://ria.ru/20210112/ukraina-1592705193.html

Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ рассказала о причине своего увольнения

Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ рассказала о причине своего увольнения

Бывшая глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что ее отстранили от должности из-за серьезных... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:55

2021-01-12T12:55

2021-01-12T12:55

мария мезенцева

елизавета ясько

верховная рада украины

европа

страсбург

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Бывшая глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что ее отстранили от должности из-за серьезных разногласий с коллегами из пропрезидентской фракции "Слуга народа".В понедельник делегация Украины в ПАСЕ на своем онлайн-заседании избрала главой депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву."Меня сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ… У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции", - написала Ясько на своей странице в Facebook.Ранее представители всех фракций Верховной рады Украины единогласно выступили за поездку в Страсбург делегации государства на сессии ПАСЕ в январе.Ясько была избрана главой делегации Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года.

https://ria.ru/20200131/1564114878.html

европа

страсбург

украина

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мария мезенцева, елизавета ясько, верховная рада украины, европа, страсбург, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире