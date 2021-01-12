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Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ рассказала о причине своего увольнения
Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ рассказала о причине своего увольнения
Бывшая глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что ее отстранили от должности из-за серьезных... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:55
2021-01-12T12:55
мария мезенцева
елизавета ясько
верховная рада украины
европа
страсбург
парламентская ассамблея совета европы
украина
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Бывшая глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что ее отстранили от должности из-за серьезных разногласий с коллегами из пропрезидентской фракции "Слуга народа".В понедельник делегация Украины в ПАСЕ на своем онлайн-заседании избрала главой депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву."Меня сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ… У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции", - написала Ясько на своей странице в Facebook.Ранее представители всех фракций Верховной рады Украины единогласно выступили за поездку в Страсбург делегации государства на сессии ПАСЕ в январе.Ясько была избрана главой делегации Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года.
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мария мезенцева, елизавета ясько, верховная рада украины, европа, страсбург, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ рассказала о причине своего увольнения

12:55 12.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Kkavuza / Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Бывшая глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что ее отстранили от должности из-за серьезных разногласий с коллегами из пропрезидентской фракции "Слуга народа".
В понедельник делегация Украины в ПАСЕ на своем онлайн-заседании избрала главой депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву.
"Меня сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ… У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции", - написала Ясько на своей странице в Facebook.

Мене зняли з посади Голови української делегації в ПАРЄ. На жаль, це зробили деякі колеги зі Слуги Народу разом з...

Опубликовано Ліза Ясько Понедельник, 11 января 2021 г.
Ранее представители всех фракций Верховной рады Украины единогласно выступили за поездку в Страсбург делегации государства на сессии ПАСЕ в январе.
Ясько была избрана главой делегации Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года.
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Мария МезенцеваЕлизавета ЯськоВерховная Рада УкраиныЕвропаСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
 
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