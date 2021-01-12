https://ria.ru/20210112/udalenka-1592678350.html

В подмосковных вузах продлили удаленку

В подмосковных вузах продлили удаленку

"Удаленка" для студентов вузов Подмосковья продлена с 13 января по 6 февраля включительно, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:24

2021-01-12T10:24

2021-01-12T11:38

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Удаленка" для студентов вузов Подмосковья продлена с 13 января по 6 февраля включительно, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте областного правительства."Приостановить… с 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации", - говорится в документе.При этом в документе отмечается, что с 13 января в Подмосковье отменяется дистанционный режим обучения в средних профессиональных учебных заведениях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество