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В подмосковных вузах продлили удаленку
В подмосковных вузах продлили удаленку
"Удаленка" для студентов вузов Подмосковья продлена с 13 января по 6 февраля включительно, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:24
2021-01-12T10:24
2021-01-12T11:38
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Удаленка" для студентов вузов Подмосковья продлена с 13 января по 6 февраля включительно, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте областного правительства."Приостановить… с 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации", - говорится в документе.При этом в документе отмечается, что с 13 января в Подмосковье отменяется дистанционный режим обучения в средних профессиональных учебных заведениях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество