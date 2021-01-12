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Мужчина убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет
Мужчина убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет
Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь. Об этом сообщает Sun. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-12T19:35
2021-01-13T06:55
канада
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь. Об этом сообщает Sun.Переехавшие в Канаду из Бангладеш родители молодого человека очень гордились им. Они были уверены, что сын учится на инженера в престижном вузе и его ждет блестящее будущее.В действительности парень нигде не учился, а вместо этого целыми днями играл в компьютерные игры. Он не смог поступить в университет, его приняли в местный колледж, но позднее отчислили, потому что он не справлялся с учебой. Менхаз не рассказывал об этом родным, а вместо этого на протяжении нескольких лет каждый день уезжал из дома с ноутбуком и возвращался поздно вечером.За сутки до момента вручения дипломов Менхаз решил избавиться от родственников, чтобы они ни о чем не узнали. Около трех часов дня, когда дома не было отца и младшей сестры, молодой человек убил отдыхавшую мать. Спустя примерно час он расправился и с бабушкой. Вечером он убил вернувшуюся с работы сестру, а после полуночи — отца.После этого парень вышел на связь со своими интернет-друзьями и сообщил, что только что убил всю семью. Они сначала не поверили, но он выслал им селфи с телами и окровавленным ножом. Партнеры по онлайн-игре сообщили об этом канадским властям, при этом им был известен только никнейм преступника.Полицейские вычислили местоположение молодого человека к утру следующего дня и прибыли к дому. Менхаз в это время был там вместе с трупами родных.За четыре убийства канадцу дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет.В суде Менхаз попросил прощения у всех, кто знал его семью.
https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592045003.html
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канада, в мире

Мужчина убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет

19:35 12.01.2021 (обновлено: 06:55 13.01.2021)
 
© Depositphotos / LucidwatersНож
Нож - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Lucidwaters
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь. Об этом сообщает Sun.
Переехавшие в Канаду из Бангладеш родители молодого человека очень гордились им. Они были уверены, что сын учится на инженера в престижном вузе и его ждет блестящее будущее.
В действительности парень нигде не учился, а вместо этого целыми днями играл в компьютерные игры. Он не смог поступить в университет, его приняли в местный колледж, но позднее отчислили, потому что он не справлялся с учебой. Менхаз не рассказывал об этом родным, а вместо этого на протяжении нескольких лет каждый день уезжал из дома с ноутбуком и возвращался поздно вечером.
За сутки до момента вручения дипломов Менхаз решил избавиться от родственников, чтобы они ни о чем не узнали. Около трех часов дня, когда дома не было отца и младшей сестры, молодой человек убил отдыхавшую мать. Спустя примерно час он расправился и с бабушкой. Вечером он убил вернувшуюся с работы сестру, а после полуночи — отца.
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После этого парень вышел на связь со своими интернет-друзьями и сообщил, что только что убил всю семью. Они сначала не поверили, но он выслал им селфи с телами и окровавленным ножом. Партнеры по онлайн-игре сообщили об этом канадским властям, при этом им был известен только никнейм преступника.
Полицейские вычислили местоположение молодого человека к утру следующего дня и прибыли к дому. Менхаз в это время был там вместе с трупами родных.
За четыре убийства канадцу дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет.
В суде Менхаз попросил прощения у всех, кто знал его семью.
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