https://ria.ru/20210112/ubil-1592775695.html

Мужчина убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет

Мужчина убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет

Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь. Об этом сообщает Sun. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-12T19:35

2021-01-12T19:35

2021-01-13T06:55

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь. Об этом сообщает Sun.Переехавшие в Канаду из Бангладеш родители молодого человека очень гордились им. Они были уверены, что сын учится на инженера в престижном вузе и его ждет блестящее будущее.В действительности парень нигде не учился, а вместо этого целыми днями играл в компьютерные игры. Он не смог поступить в университет, его приняли в местный колледж, но позднее отчислили, потому что он не справлялся с учебой. Менхаз не рассказывал об этом родным, а вместо этого на протяжении нескольких лет каждый день уезжал из дома с ноутбуком и возвращался поздно вечером.За сутки до момента вручения дипломов Менхаз решил избавиться от родственников, чтобы они ни о чем не узнали. Около трех часов дня, когда дома не было отца и младшей сестры, молодой человек убил отдыхавшую мать. Спустя примерно час он расправился и с бабушкой. Вечером он убил вернувшуюся с работы сестру, а после полуночи — отца.После этого парень вышел на связь со своими интернет-друзьями и сообщил, что только что убил всю семью. Они сначала не поверили, но он выслал им селфи с телами и окровавленным ножом. Партнеры по онлайн-игре сообщили об этом канадским властям, при этом им был известен только никнейм преступника.Полицейские вычислили местоположение молодого человека к утру следующего дня и прибыли к дому. Менхаз в это время был там вместе с трупами родных.За четыре убийства канадцу дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет.В суде Менхаз попросил прощения у всех, кто знал его семью.

https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592045003.html

https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577021939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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