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Выборы президента США — 2020
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Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter
Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил фотографию на обложке своего аккаунта в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:17
2021-01-12T11:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил фотографию на обложке своего аккаунта в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом.Долгое время официальную страницу премьера иллюстрировала фотография, на которой он был запечатлен во время встречи с Трампом в Белом доме. Во вторник этот снимок был заменен на фотографию, изображающую премьер-министра, которому делают инъекцию вакцины от коронавируса, с надписью: "Граждане Израиля, возвращаемся к жизни".Вторую дозу вакцины от компании Pfizer Нетаньяху получил в субботу, 9 января. Никаких специальных комментариев относительно замены фотографии не последовало.Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
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дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире

Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter

11:17 12.01.2021 (обновлено: 11:20 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил фотографию на обложке своего аккаунта в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом.
Долгое время официальную страницу премьера иллюстрировала фотография, на которой он был запечатлен во время встречи с Трампом в Белом доме. Во вторник этот снимок был заменен на фотографию, изображающую премьер-министра, которому делают инъекцию вакцины от коронавируса, с надписью: "Граждане Израиля, возвращаемся к жизни".
Вторую дозу вакцины от компании Pfizer Нетаньяху получил в субботу, 9 января. Никаких специальных комментариев относительно замены фотографии не последовало.
Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 10:18
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
 
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