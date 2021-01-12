https://ria.ru/20210112/tvitter-1592688412.html

Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter

Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил фотографию на обложке своего аккаунта в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:17

2021-01-12T11:17

2021-01-12T11:20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил фотографию на обложке своего аккаунта в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом.Долгое время официальную страницу премьера иллюстрировала фотография, на которой он был запечатлен во время встречи с Трампом в Белом доме. Во вторник этот снимок был заменен на фотографию, изображающую премьер-министра, которому делают инъекцию вакцины от коронавируса, с надписью: "Граждане Израиля, возвращаемся к жизни".Вторую дозу вакцины от компании Pfizer Нетаньяху получил в субботу, 9 января. Никаких специальных комментариев относительно замены фотографии не последовало.Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/telegram-1592677011.html

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дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире