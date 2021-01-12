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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/tsirk-1592778849.html
В Ижевской епархии объяснили использование нацистских символов в цирке
В Ижевской епархии объяснили использование нацистских символов в цирке
Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, на рождественском мероприятии в госцирке Ижевска было... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:05
2021-01-12T20:05
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
ижевск
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, на рождественском мероприятии в госцирке Ижевска было использовано как образ победы над фашизмом, заявила пресс-служба Ижевской епархии.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали кадры выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики, одетые, как красноармейцы, выводят на арену обезьяну и двух коз, на одежде которых изображена нацистская свастика. В соцсетях сообщили, что представление заказала Ижевская епархия. Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании госцирка.По данным епархии, подобное рождественское мероприятие проходило в цирке впервые. Поясняется, что цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года)."Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер", - говорится в комментарии епархии.В Ижевской епархии отмечают, что представление не имело цели нарушить российское законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики."Так, согласно пункту 2, статьи 20.3 КоАП (статья запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), положения статьи "не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии", - информирует пресс-служба.
https://ria.ru/20200204/1564218406.html
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россия, русская православная церковь, ижевск

В Ижевской епархии объяснили использование нацистских символов в цирке

20:05 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняТигры в цирке
Тигры в цирке - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, на рождественском мероприятии в госцирке Ижевска было использовано как образ победы над фашизмом, заявила пресс-служба Ижевской епархии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали кадры выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики, одетые, как красноармейцы, выводят на арену обезьяну и двух коз, на одежде которых изображена нацистская свастика. В соцсетях сообщили, что представление заказала Ижевская епархия. Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании госцирка.
По данным епархии, подобное рождественское мероприятие проходило в цирке впервые. Поясняется, что цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).
"Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер", - говорится в комментарии епархии.
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В Ижевской епархии отмечают, что представление не имело цели нарушить российское законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.
"Так, согласно пункту 2, статьи 20.3 КоАП (статья запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), положения статьи "не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии", - информирует пресс-служба.
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