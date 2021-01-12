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В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой
В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой
Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:10
2021-01-12T20:55
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
происшествия
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УФА, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой.Как сообщило республиканское надзорное ведомство, информацию об инциденте, произошедшем 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, обнаружили в интернете. Прокуратура отмечает, что во время выступления на попонах, надетых на животных, демонстрировалась нацистская символика. На кадрах видно, как на арену выводят мартышку и козлов, на элементах одежды которых изображена свастика.
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удмуртская республика (удмуртия), ижевск, происшествия

В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой

19:10 12.01.2021 (обновлено: 20:55 12.01.2021)
 
© Фото : Государственный Цирк Удмуртии/ВКонтактеАрхиерейская рождественская ёлка в Государственном цирке Удмуртии
Архиерейская рождественская ёлка в Государственном цирке Удмуртии - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Государственный Цирк Удмуртии/ВКонтакте
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УФА, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой.
Как сообщило республиканское надзорное ведомство, информацию об инциденте, произошедшем 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, обнаружили в интернете.
Прокуратура отмечает, что во время выступления на попонах, надетых на животных, демонстрировалась нацистская символика. На кадрах видно, как на арену выводят мартышку и козлов, на элементах одежды которых изображена свастика.
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Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПроисшествия
 
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