https://ria.ru/20210112/tsirk-1592771577.html

В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой

В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой

Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:10

2021-01-12T19:10

2021-01-12T20:55

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

происшествия

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УФА, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой.Как сообщило республиканское надзорное ведомство, информацию об инциденте, произошедшем 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, обнаружили в интернете. Прокуратура отмечает, что во время выступления на попонах, надетых на животных, демонстрировалась нацистская символика. На кадрах видно, как на арену выводят мартышку и козлов, на элементах одежды которых изображена свастика.

https://ria.ru/20200204/1564218406.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), ижевск, происшествия