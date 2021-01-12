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В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой
В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой
Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:10
2021-01-12T19:10
2021-01-12T20:55
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
происшествия
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УФА, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой.Как сообщило республиканское надзорное ведомство, информацию об инциденте, произошедшем 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, обнаружили в интернете. Прокуратура отмечает, что во время выступления на попонах, надетых на животных, демонстрировалась нацистская символика. На кадрах видно, как на арену выводят мартышку и козлов, на элементах одежды которых изображена свастика.
https://ria.ru/20200204/1564218406.html
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удмуртская республика (удмуртия), ижевск, происшествия