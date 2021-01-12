Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в Калининград
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя несколько дней стоянки недалеко от недостроенного участка "Северного потока - 2" вновь подходит к порту Калининграда, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно взяло курс обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".