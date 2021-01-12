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Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в Калининград
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в Калининград
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя несколько дней стоянки недалеко от недостроенного участка "Северного потока - 2" вновь подходит к порту... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:45
2021-01-12T11:45
академик черский (судно)
nord stream 2 ag
северный поток — 2
калининград
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя несколько дней стоянки недалеко от недостроенного участка "Северного потока - 2" вновь подходит к порту Калининграда, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно взяло курс обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".
https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html
https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592262820.html
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академик черский (судно), nord stream 2 ag, северный поток — 2, калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в Калининград

11:45 12.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя несколько дней стоянки недалеко от недостроенного участка "Северного потока - 2" вновь подходит к порту Калининграда, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно взяло курс обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 06:08
Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 17:59
В регионе Германии одобрили идею фонда в поддержку "Северного потока — 2"
 
Академик Черский (судно)Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Калининград
 
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