https://ria.ru/20210112/truboukladchik-1592693474.html

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя несколько дней стоянки недалеко от недостроенного участка "Северного потока - 2" вновь подходит к порту... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:45

2021-01-12T11:45

2021-01-12T11:45

академик черский (судно)

nord stream 2 ag

северный поток — 2

калининград

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя несколько дней стоянки недалеко от недостроенного участка "Северного потока - 2" вновь подходит к порту Калининграда, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно взяло курс обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592262820.html

калининград

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академик черский (судно), nord stream 2 ag, северный поток — 2, калининград