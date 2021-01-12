https://ria.ru/20210112/tramp-1592795471.html

Трамп заявил, что свобода слова находится под угрозой

Трамп заявил, что свобода слова находится под угрозой

Президент США Дональд Трамп заявил, что право американцев на свободу слова находится под угрозой. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:33

2021-01-12T23:33

2021-01-12T23:33

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в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что право американцев на свободу слова находится под угрозой."Свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше", - сказал Трамп, выступая в Техасе.Соцсети заблокировали аккаунты Трампа и десятков тысяч его сторонников после беспорядков в Вашингтоне.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592791239.html

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, техас, в мире