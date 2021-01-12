Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке
23:19 12.01.2021 (обновлено: 23:46 12.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.
Во время выступления в Техасе Трамп заявил, что такой сценарий развития событий представляет для него "нулевой риск".
Кроме того, он назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой".
В понедельник демократы представили в конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности.
Если этого не произойдет, демократы грозят президенту импичментом. Они уже внесли в конгресс соответствующую статью о "подстрекательстве к мятежу". Согласно опубликованному тексту резолюции, Трампу, помимо прочего, хотят запретить занимать любые выборные должности в будущем. Голосование по соответствующей статье может состояться уже в среду.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.