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Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке
Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке
Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:19
2021-01-12T23:46
майк пенс
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
техас
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.Во время выступления в Техасе Трамп заявил, что такой сценарий развития событий представляет для него "нулевой риск".Кроме того, он назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой".В понедельник демократы представили в конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Если этого не произойдет, демократы грозят президенту импичментом. Они уже внесли в конгресс соответствующую статью о "подстрекательстве к мятежу". Согласно опубликованному тексту резолюции, Трампу, помимо прочего, хотят запретить занимать любые выборные должности в будущем. Голосование по соответствующей статье может состояться уже в среду. Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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майк пенс, капитолий, джо байден, вашингтон (город), техас, в мире, дональд трамп, сша

Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке

23:19 12.01.2021 (обновлено: 23:46 12.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.
Во время выступления в Техасе Трамп заявил, что такой сценарий развития событий представляет для него "нулевой риск".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
Кроме того, он назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой".
В понедельник демократы представили в конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности.
Если этого не произойдет, демократы грозят президенту импичментом. Они уже внесли в конгресс соответствующую статью о "подстрекательстве к мятежу". Согласно опубликованному тексту резолюции, Трампу, помимо прочего, хотят запретить занимать любые выборные должности в будущем. Голосование по соответствующей статье может состояться уже в среду.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 22:25Захват Капитолия в Вашингтоне
Лидер демократов назвал риторику Трампа "техникой худших диктаторов"
 
Майк ПенсКапитолийДжо БайденВашингтон (город)ТехасВ миреДональд ТрампСША
 
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