https://ria.ru/20210112/tramp-1592791239.html

Лидер демократов назвал риторику Трампа "техникой худших диктаторов"

Лидер демократов назвал риторику Трампа "техникой худших диктаторов"

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал заявления действующего президента США Дональда Трампа "патологической техникой, применяемой худшими РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T22:25

2021-01-12T22:25

2021-01-12T22:25

захват капитолия в вашингтоне

чак шумер

майк пенс

капитолий

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_8438a84fd76c2c0775ab1e5ce23bd908.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал заявления действующего президента США Дональда Трампа "патологической техникой, применяемой худшими из диктаторов".Ранее во вторник Трамп, впервые появившийся перед журналистами после событий на Капитолии, назвал попытки демократов сместить его "за подстрекательство к насилию" продолжением "охоты на ведьм". Президент заявил, что считает, что это вызовет "ужасный гнев". Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что считает свое выступление, после которого толпа его сторонников начала штурм Капитолия, "совершенно подходящим", при этом напомнил о летних протестах в ряде городов США, когда проходили демонстрации против полицейского насилия. Трамп также заявил о том, что технологические компании, лишившие его голоса в социальных сетях, "совершают большую ошибку". Он подчеркнул, что такие действия всегда ведут к ответной реакции."То, что сделал сегодня Трамп, обвинив других в том, причиной чего является он сам – патологическая техника, применяемая худшими из диктаторов. Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других. Это подло! Техника, к которой прибегает Трамп – техника худших когда-либо виданных миром диктаторов", - сказал Шумер, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, трансляцию вели местные телеканалы.Шумер подчеркнул, что Трамп "больше ни дня" не должен оставаться у власти.Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты Трампа. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп осудил их действия, однако называл их патриотами, продолжив заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.Шестого января – в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kongress-1592276185.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/tramp-1592782402.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чак шумер, майк пенс, капитолий, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире