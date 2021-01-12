Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/tramp-1592791239.html
Лидер демократов назвал риторику Трампа "техникой худших диктаторов"
Лидер демократов назвал риторику Трампа "техникой худших диктаторов"
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал заявления действующего президента США Дональда Трампа "патологической техникой, применяемой худшими РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:25
2021-01-12T22:25
захват капитолия в вашингтоне
чак шумер
майк пенс
капитолий
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_8438a84fd76c2c0775ab1e5ce23bd908.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал заявления действующего президента США Дональда Трампа "патологической техникой, применяемой худшими из диктаторов".Ранее во вторник Трамп, впервые появившийся перед журналистами после событий на Капитолии, назвал попытки демократов сместить его "за подстрекательство к насилию" продолжением "охоты на ведьм". Президент заявил, что считает, что это вызовет "ужасный гнев". Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что считает свое выступление, после которого толпа его сторонников начала штурм Капитолия, "совершенно подходящим", при этом напомнил о летних протестах в ряде городов США, когда проходили демонстрации против полицейского насилия. Трамп также заявил о том, что технологические компании, лишившие его голоса в социальных сетях, "совершают большую ошибку". Он подчеркнул, что такие действия всегда ведут к ответной реакции."То, что сделал сегодня Трамп, обвинив других в том, причиной чего является он сам – патологическая техника, применяемая худшими из диктаторов. Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других. Это подло! Техника, к которой прибегает Трамп – техника худших когда-либо виданных миром диктаторов", - сказал Шумер, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, трансляцию вели местные телеканалы.Шумер подчеркнул, что Трамп "больше ни дня" не должен оставаться у власти.Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты Трампа. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп осудил их действия, однако называл их патриотами, продолжив заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.Шестого января – в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kongress-1592276185.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/tramp-1592782402.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ceeedb51f5ea8dd85488492bfd4a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чак шумер, майк пенс, капитолий, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Лидер демократов назвал риторику Трампа "техникой худших диктаторов"

22:25 12.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал заявления действующего президента США Дональда Трампа "патологической техникой, применяемой худшими из диктаторов".
Ранее во вторник Трамп, впервые появившийся перед журналистами после событий на Капитолии, назвал попытки демократов сместить его "за подстрекательство к насилию" продолжением "охоты на ведьм". Президент заявил, что считает, что это вызовет "ужасный гнев". Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что считает свое выступление, после которого толпа его сторонников начала штурм Капитолия, "совершенно подходящим", при этом напомнил о летних протестах в ряде городов США, когда проходили демонстрации против полицейского насилия. Трамп также заявил о том, что технологические компании, лишившие его голоса в социальных сетях, "совершают большую ошибку". Он подчеркнул, что такие действия всегда ведут к ответной реакции.
Вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов окончательного подсчета голосов на ноябрьских президентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 20:49
Не только демократы. К отстранению Трампа призвал первый республиканец
"То, что сделал сегодня Трамп, обвинив других в том, причиной чего является он сам – патологическая техника, применяемая худшими из диктаторов. Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других. Это подло! Техника, к которой прибегает Трамп – техника худших когда-либо виданных миром диктаторов", - сказал Шумер, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, трансляцию вели местные телеканалы.
Шумер подчеркнул, что Трамп "больше ни дня" не должен оставаться у власти.
Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты Трампа. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп осудил их действия, однако называл их патриотами, продолжив заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
Шестого января – в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 20:37
Трамп указал соцсетям на их "катастрофическую ошибку"
 
Захват Капитолия в ВашингтонеЧак ШумерМайк ПенсКапитолийДжо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния