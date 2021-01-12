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В ОБСЕ прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
В ОБСЕ прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных медиа затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы выражения, заявила во... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:21
2021-01-12T18:21
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных медиа затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы выражения, заявила во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
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тереза рибейру, facebook, обсе, дональд трамп, instagram, inc., сша, twitter, в мире

В ОБСЕ прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

18:21 12.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных медиа затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы выражения, заявила во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.

"Удаление президента США Трампа с нескольких социальных медиа-платформ затрагивает суть крайне важной дискуссии о роли этих платформы в свободе выражения. Дискуссия, в которую мой офис был вовлечён и продолжит этим заниматься", - говорится в Twitter представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 14:55Захват Капитолия в Вашингтоне
Меркель усомнилась в правильности блокировки аккаунтов Трампа
 
Тереза РибейруFacebookОБСЕДональд ТрампInstagram, Inc.СШАTwitterВ мире
 
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