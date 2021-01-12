https://ria.ru/20210112/tramp-1592761900.html

В ОБСЕ прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

В ОБСЕ прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных медиа затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы выражения, заявила во... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:21

2021-01-12T18:21

2021-01-12T18:21

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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных медиа затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы выражения, заявила во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.

https://ria.ru/20210111/merkel-1592580740.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тереза рибейру, facebook, обсе, дональд трамп, instagram, inc., сша, twitter, в мире