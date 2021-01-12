В ОБСЕ прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных медиа затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы выражения, заявила во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.
"Удаление президента США Трампа с нескольких социальных медиа-платформ затрагивает суть крайне важной дискуссии о роли этих платформы в свободе выражения. Дискуссия, в которую мой офис был вовлечён и продолжит этим заниматься", - говорится в Twitter представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.