https://ria.ru/20210112/tramp-1592761336.html

Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США

Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США

Дональд Трамп назвал призывы к своему импичменту продолжением "величайшей охоты на ведьм". РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:18

2021-01-12T18:18

2021-01-12T19:40

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Дональд Трамп назвал призывы к своему импичменту продолжением "величайшей охоты на ведьм".Помимо этого, Трамп заявил, что социальные сети разделяют людей и "сеют распри"."Они совершают катастрофическую ошибку. Они <...> демонстрируют то, что я предсказывал долгое время", — сказал Трамп.Накануне демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу". Согласно документу, глава государства в будущем не должен занимать любые выборные должности, так как Конституция запрещает это лицам, "вовлеченным в восстание" против Соединенных Штатов. По мнению законодателей, Трамп совершил преступление, "разжигая насилие" против американских властей. Как отмечали СМИ, резолюцию поддержали как минимум 218 конгрессменов: этого достаточно, чтобы документ утвердили для проведения голосования в палате представителей конгресса.На прошлой неделе, выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа осадила здание, ворвалась внутрь и прервала совместную сессию конгресса, утверждавшего официальную победу Джо Байдена. По последним данным, во время штурма погибли пять человек.После этого Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям политика на различные сроки.

https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дональд трамп, сша