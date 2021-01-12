https://ria.ru/20210112/tramp-1592761336.html
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Дональд Трамп назвал призывы к своему импичменту продолжением "величайшей охоты на ведьм". РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:18
2021-01-12T18:18
2021-01-12T19:40
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Дональд Трамп назвал призывы к своему импичменту продолжением "величайшей охоты на ведьм".Помимо этого, Трамп заявил, что социальные сети разделяют людей и "сеют распри"."Они совершают катастрофическую ошибку. Они <...> демонстрируют то, что я предсказывал долгое время", — сказал Трамп.Накануне демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу". Согласно документу, глава государства в будущем не должен занимать любые выборные должности, так как Конституция запрещает это лицам, "вовлеченным в восстание" против Соединенных Штатов. По мнению законодателей, Трамп совершил преступление, "разжигая насилие" против американских властей. Как отмечали СМИ, резолюцию поддержали как минимум 218 конгрессменов: этого достаточно, чтобы документ утвердили для проведения голосования в палате представителей конгресса.На прошлой неделе, выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа осадила здание, ворвалась внутрь и прервала совместную сессию конгресса, утверждавшего официальную победу Джо Байдена. По последним данным, во время штурма погибли пять человек.После этого Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям политика на различные сроки.
https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html
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РИА Новости
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в мире, дональд трамп, сша
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Дональд Трамп
назвал призывы к своему импичменту продолжением "величайшей охоты на ведьм".
"Я думаю, это вызывает ужасный гнев. <...> Мы не хотим насилия", — подчеркнул действующий американский президент, которого цитируют журналисты пула Белого дома.
Помимо этого, Трамп заявил, что социальные сети разделяют людей и "сеют распри".
"Они совершают катастрофическую ошибку. Они <...> демонстрируют то, что я предсказывал долгое время", — сказал Трамп.
Накануне демократы официально внесли в конгресс США
статью импичмента Трампу
о "подстрекательстве к мятежу". Согласно документу, глава государства в будущем не должен занимать любые выборные должности, так как Конституция запрещает это лицам, "вовлеченным в восстание" против Соединенных Штатов.
По мнению законодателей, Трамп совершил преступление, "разжигая насилие" против американских властей. Как отмечали СМИ, резолюцию поддержали как минимум 218 конгрессменов: этого достаточно, чтобы документ утвердили для проведения голосования в палате представителей конгресса.
На прошлой неделе, выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп призвал сторонников идти к Капитолию
, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа осадила здание, ворвалась внутрь и прервала совместную сессию конгресса, утверждавшего официальную победу Джо Байдена
. По последним данным, во время штурма погибли пять человек.
После этого Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям политика на различные сроки.