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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/tramp-1592700045.html
СМИ сообщили о планах Deutsche Bank прекратить сотрудничество с Трампом
СМИ сообщили о планах Deutsche Bank прекратить сотрудничество с Трампом
Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Дональдом Трампом или его компанией, сообщила газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:20
2021-01-12T12:20
захват капитолия в вашингтоне
иванка трамп
капитолий
дональд трамп
deutsche bank
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Дональдом Трампом или его компанией, сообщила газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.Как отмечает издание, на данный момент Трамп должен Deutsche Bank более 300 миллионов долларов. Другой давний финансовый партнер семьи Трампа Signature Bank также намерен прекратить отношения. Банк помогал Трампу финансировать его поле для гольфа во Флориде, а дочь президента Иванка Трамп некогда входила в правление банка. Signature Bank выпустил заявление, в котором призвал Трампа покинуть пост президента "в интересах страны и американского народа".Представитель банка также сообщила, что Signature решил "в будущем не вести бизнес с членами конгресса, которые выступали против утверждения итогов голосования коллегии выборщиков". По её словам, на фоне столкновений в Вашингтоне банк начал закрывать два персональных счета Дональда Трампа, на которых было около 5,3 миллиона долларов.В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
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вашингтон (город)
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иванка трамп, капитолий, дональд трамп, deutsche bank , вашингтон (город), сша, в мире

СМИ сообщили о планах Deutsche Bank прекратить сотрудничество с Трампом

12:20 12.01.2021
 
© REUTERS / BRIAN SNYDERПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Дональдом Трампом или его компанией, сообщила газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечает издание, на данный момент Трамп должен Deutsche Bank более 300 миллионов долларов. Другой давний финансовый партнер семьи Трампа Signature Bank также намерен прекратить отношения. Банк помогал Трампу финансировать его поле для гольфа во Флориде, а дочь президента Иванка Трамп некогда входила в правление банка. Signature Bank выпустил заявление, в котором призвал Трампа покинуть пост президента "в интересах страны и американского народа".
Представитель банка также сообщила, что Signature решил "в будущем не вести бизнес с членами конгресса, которые выступали против утверждения итогов голосования коллегии выборщиков". По её словам, на фоне столкновений в Вашингтоне банк начал закрывать два персональных счета Дональда Трампа, на которых было около 5,3 миллиона долларов.
В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеИванка ТрампКапитолийДональд ТрампDeutsche BankВашингтон (город)СШАВ мире
 
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