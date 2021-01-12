https://ria.ru/20210112/tramp-1592662927.html

В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа

В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа

Республиканцы намерены во вторник внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи с произошедшим на... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T05:43

2021-01-12T05:43

2021-01-12T05:43

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Республиканцы намерены во вторник внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи с произошедшим на прошлой неделе штурмом Капитолия, заявил конгрессмен-республиканец Том Рид.Хотя порицание конгресса не имеет практических последствий, оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации президента. Официальное порицание конгресс выносил всего двум президентам в истории - Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания. Все остальные попытки с множеством других президентов, включая таких выдающихся, как Авраам Линкольн, либо провалились, либо закончились тем, что порицание было высказано в общих словах без упоминания президента.

https://ria.ru/20210112/bayden-1592662624.html

сша

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капитолий, дональд трамп, сша, в мире