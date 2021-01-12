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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/tramp-1592662927.html
В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
Республиканцы намерены во вторник внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи с произошедшим на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:43
2021-01-12T05:43
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Республиканцы намерены во вторник внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи с произошедшим на прошлой неделе штурмом Капитолия, заявил конгрессмен-республиканец Том Рид.Хотя порицание конгресса не имеет практических последствий, оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации президента. Официальное порицание конгресс выносил всего двум президентам в истории - Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания. Все остальные попытки с множеством других президентов, включая таких выдающихся, как Авраам Линкольн, либо провалились, либо закончились тем, что порицание было высказано в общих словах без упоминания президента.
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире

В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа

05:43 12.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Республиканцы намерены во вторник внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи с произошедшим на прошлой неделе штурмом Капитолия, заявил конгрессмен-республиканец Том Рид.

"Я намерен во вторник присоединиться к своим коллегам по палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января", - написал Рид в своей статье для New York Times.

Хотя порицание конгресса не имеет практических последствий, оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации президента. Официальное порицание конгресс выносил всего двум президентам в истории - Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания. Все остальные попытки с множеством других президентов, включая таких выдающихся, как Авраам Линкольн, либо провалились, либо закончились тем, что порицание было высказано в общих словах без упоминания президента.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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