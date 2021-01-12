В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Республиканцы намерены во вторник внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи с произошедшим на прошлой неделе штурмом Капитолия, заявил конгрессмен-республиканец Том Рид.
"Я намерен во вторник присоединиться к своим коллегам по палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января", - написал Рид в своей статье для New York Times.
Хотя порицание конгресса не имеет практических последствий, оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации президента. Официальное порицание конгресс выносил всего двум президентам в истории - Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания. Все остальные попытки с множеством других президентов, включая таких выдающихся, как Авраам Линкольн, либо провалились, либо закончились тем, что порицание было высказано в общих словах без упоминания президента.