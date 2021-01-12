https://ria.ru/20210112/tramp-1592662495.html

СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина"... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T05:20

2021-01-12T05:20

2021-01-12T05:20

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.Два источника телеканала заявили, что Маккарти "ретранслировал" мысли Трампа в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между республиканцами в палате представителей. Сам Маккарти во время телефонного разговора также "согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки".

https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире