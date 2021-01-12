https://ria.ru/20210112/tramp-1592662495.html
СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина"... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:20
2021-01-12T05:20
2021-01-12T05:20
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.Два источника телеканала заявили, что Маккарти "ретранслировал" мысли Трампа в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между республиканцами в палате представителей. Сам Маккарти во время телефонного разговора также "согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки".
https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html
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дональд трамп, сша, в мире