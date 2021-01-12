https://ria.ru/20210112/tramp-1592656198.html

СМИ: Трамп и Пенс не разговаривали после штурма Капитолия

СМИ: Трамп и Пенс не разговаривали после штурма Капитолия

Действующий президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не разговаривали друг с другом с 6 января, когда произошел штурм Капитолия сторонниками... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:46

2021-01-12T01:46

2021-01-12T01:46

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не разговаривали друг с другом с 6 января, когда произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.По его данным, Пенс "очень расстроен" тем, что Трамп не предпринял мер для разгона толпы своих сторонников, некоторые из которых призывали к расправе над вице-президентом США. "На кону были жизни", - сказал источник, близкий к Пенсу.По сведениям телеканала, Пенс сетовал на то, что Трамп бросил его из-за "одной мелочи" после того, как "на протяжении нескольких лет был хорошим партнером".Ожидается, что Пенс посетит инаугурацию Джо Байдена 20 января, в то время как Трамп ранее заявил, что он на инаугурацию не пойдет.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В ходе беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/kapitoliy-1592604985.html

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире