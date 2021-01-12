СМИ: Трамп и Пенс не разговаривали после штурма Капитолия
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не разговаривали друг с другом с 6 января, когда произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"По словам нескольких людей, близких к Трампу и Пенсу, эти двое не разговаривали с утра среды, после того как президент неоднократно призывал своего заместителя нарушить присягу и каким-то образом попытаться вмешаться в утверждение итогов голосования коллегии выборщиков", - сообщает телеканал.
По его данным, Пенс "очень расстроен" тем, что Трамп не предпринял мер для разгона толпы своих сторонников, некоторые из которых призывали к расправе над вице-президентом США. "На кону были жизни", - сказал источник, близкий к Пенсу.
По сведениям телеканала, Пенс сетовал на то, что Трамп бросил его из-за "одной мелочи" после того, как "на протяжении нескольких лет был хорошим партнером".
Ожидается, что Пенс посетит инаугурацию Джо Байдена 20 января, в то время как Трамп ранее заявил, что он на инаугурацию не пойдет.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В ходе беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.