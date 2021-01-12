https://ria.ru/20210112/tramp-1592654119.html

Госдеп опубликовал фейк о завершении срока президентства Трампа

Госдеп опубликовал фейк о завершении срока президентства Трампа

Ложное сообщение, будто бы президентский срок Дональда Трампа закончился, появилось на сайте госдепартамента США, его быстро убрали. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:57

2021-01-12T00:57

2021-01-12T00:57

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592161979_0:159:2954:1821_1920x0_80_0_0_3286a30adb547edc4f0cff4571be2477.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Ложное сообщение, будто бы президентский срок Дональда Трампа закончился, появилось на сайте госдепартамента США, его быстро убрали.В понедельник в интернете распространились скриншоты с сайта ведомства, где в официальной биографии президента Трампа и вице-президента Майка Пенса появилась приписка, что срок их полномочий закончился 11 января в 19.49 (это время на тот момент в США еще не наступило, было утро по вашингтонскому времени).Вскоре после этого страница перестала загружаться.По сообщению Buzzfeed, госсекретарь Майк Помпео распорядился начать внутреннее расследование в связи с инцидентом.Демократы в палате представителей США намерены во вторник принять резолюцию с требованием, чтобы вице-президент Пенс инициировал отставку Трампа от должности по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Если Пенс откажется, демократы намерены уже в среду обсудить вынесение Трампу импичмента. Перспективы того, что Трамп будет отстранен до окончания срока 20 января, туманны: Пенс пока ничем не выказывал намерения пытаться отстранить его от должности, а импичмент пока не набирает необходимых двух третей голосов в сенате.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592653548.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире