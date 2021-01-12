Госдеп опубликовал фейк о завершении срока президентства Трампа
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Ложное сообщение, будто бы президентский срок Дональда Трампа закончился, появилось на сайте госдепартамента США, его быстро убрали.
В понедельник в интернете распространились скриншоты с сайта ведомства, где в официальной биографии президента Трампа и вице-президента Майка Пенса появилась приписка, что срок их полномочий закончился 11 января в 19.49 (это время на тот момент в США еще не наступило, было утро по вашингтонскому времени).
Вскоре после этого страница перестала загружаться.
По сообщению Buzzfeed, госсекретарь Майк Помпео распорядился начать внутреннее расследование в связи с инцидентом.
Демократы в палате представителей США намерены во вторник принять резолюцию с требованием, чтобы вице-президент Пенс инициировал отставку Трампа от должности по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Если Пенс откажется, демократы намерены уже в среду обсудить вынесение Трампу импичмента. Перспективы того, что Трамп будет отстранен до окончания срока 20 января, туманны: Пенс пока ничем не выказывал намерения пытаться отстранить его от должности, а импичмент пока не набирает необходимых двух третей голосов в сенате.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.