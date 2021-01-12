Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210112/test-1592679727.html
При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19
При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19
Тест на коронавирус не потребуется при заездах в гостиницы Подмосковья с 13 января, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьёва. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:36
2021-01-12T10:36
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677893_0:145:3101:1890_1920x0_80_0_0_829032604d6f4fef832ef4bb04f36790.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Тест на коронавирус не потребуется при заездах в гостиницы Подмосковья с 13 января, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьёва."С 13.01.2021 перестают действовать: заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА - полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/turizm-1592586495.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677893_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_097e8dbf61e98eb8222e41f96c1d0368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, новости - туризм, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19

10:36 12.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля
Горничная застилает кровать в номере отеля - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Тест на коронавирус не потребуется при заездах в гостиницы Подмосковья с 13 января, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьёва.
"С 13.01.2021 перестают действовать: заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА - полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Казачья станица Атамань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:27
Названы самые частые жалобы российских туристов в праздники
 
ТуризмКоронавирус в РоссииНовости - ТуризмАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния