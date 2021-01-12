https://ria.ru/20210112/test-1592679727.html

При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19

При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19

Тест на коронавирус не потребуется при заездах в гостиницы Подмосковья с 13 января, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьёва. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:36

2021-01-12T10:36

2021-01-12T10:36

туризм

коронавирус в россии

новости - туризм

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Тест на коронавирус не потребуется при заездах в гостиницы Подмосковья с 13 января, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьёва."С 13.01.2021 перестают действовать: заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА - полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/turizm-1592586495.html

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2021

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коронавирус в россии, новости - туризм, андрей воробьев, московская область (подмосковье)