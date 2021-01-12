https://ria.ru/20210112/terrorizm-1592705013.html

Косачев оценил решение США признать Кубу и Иран спонсорами терроризма

Косачев оценил решение США признать Кубу и Иран спонсорами терроризма

Реальных обоснований для обвинений Вашингтона в адрес Кубы и Ирана нет, США лишь подтвердили практику применения санкционной политики к неугодным странам,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:51

2021-01-12T12:51

2021-01-12T12:51

аль-хашд аш-шааби

константин косачев

куба

багдад (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Реальных обоснований для обвинений Вашингтона в адрес Кубы и Ирана нет, США лишь подтвердили практику применения санкционной политики к неугодным странам, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Если есть что-то стабильное в той турбулентности, в которую попали США на фоне скандальных выборов и всех последующих событий, так это неизменные претензии к Кубе и Ирану. Вашингтон внес Кубу в список стран, которые якобы поддерживают терроризм, как говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Мало того: СМИ сообщают о готовящемся публичном обвинении госдепа в адрес Ирана в сотрудничестве с террористической группировкой "Аль-Каида*"", - отметил сенатор.Косачев отметил, что в данной ситуации "реальных обоснований, естественно, никаких", Вашингтону давно не нужны основания для очередных рестрикций, и напомнил о строках из басни Ивана Крылова "Волк и ягненок": "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".По его мнению, трудно сказать, что выглядит нелепее – обвинения США касательно выборов в других странах или претензии, касающиеся поддержки терроризма, в частности, "после откровенного акта государственного терроризма в отношении командующего иранским спецподразделением Касема Сулеймани, что Белый дом себе гордо ставит в заслугу"."Но сигнал всему миру понятный: что бы ни происходило в США, санкции и репрессии к неугодным за рубежом останутся системообразующим фактором. Собственно, мы и не сомневались", - заключил он.В ночь на 3 января 2020 года США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210112/kitay-1592685274.html

https://ria.ru/20210112/kuba-1592655070.html

куба

багдад (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-хашд аш-шааби, константин косачев, куба, багдад (город), сша, в мире