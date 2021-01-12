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https://ria.ru/20210112/telegram-1592728906.html
В ОП рассказали, чем может грозить рост популярности Telegram
В ОП рассказали, чем может грозить рост популярности Telegram
Резкий рост популярности мессенджера Telegram может обернуться угрозой для него, не исключено, что западные IT-компании удалят его из своих магазинов... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:26
фбр
сша
twitter
александр малькевич
telegram (приложение)
google
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Резкий рост популярности мессенджера Telegram может обернуться угрозой для него, не исключено, что западные IT-компании удалят его из своих магазинов приложений, а ФБР введет санкции против основателя мессенджера Павла Дурова, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период на предыдущей неделе."Мы видим, что на фоне совершенно безобразно прогрессирующей цензуры на западных площадках, о чем предупреждала Общественная палата РФ, растет популярность российского Telegram. Но я вижу в этом большую угрозу для популярного мессенджера, потому что у нас перед глазами судьба Parler, удаленного из Google (Google Play – ред.), из App Store, и Amazon отказался обслуживать сервер этой социальной сети", - прокомментировал события Малькевич.В случае взрывного роста полярности Telegram, как считает общественник, мессенджер окажется "под двойным ударом в США"."То есть не исключено жесткое отношений IT-монстров, которые начнут выбрасывать приложение из своих магазинов. И второе, даже более опасное, - это тщательное, пристальное внимание ФБР, которое начнет прессовать не столько мессенджер, сколько Павла Дурова. Возможно, введут против него санкции, обвинив его в покровительстве террористов", - предположил Малькевич.Член ОП РФ также обратил внимание на падение стоимости акций Twitter после блокировки аккаунта Трампа."На мой взгляд, в последние годы популярность этой сети поддерживалась исключительно Дональдом Трампом ... Поэтому у меня вообще большой вопрос: за счет чего они хотят вернуть свои утерянные позиции? Мы должны сейчас выйти на то, что абсолютно правильно поступила Россия, обязывая предустановку отечественного ПО на продающиеся у нас смартфоны, развитие собственных социальных сетей. Потому что мы видим сейчас, что ни пользователи, ни компании - никто не защищен от гнета, диктата международных цифровых монополистов", - добавил Малькевич.
https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html
https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html
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фбр, сша, twitter, александр малькевич, telegram (приложение), google, павел дуров, технологии, общество

В ОП рассказали, чем может грозить рост популярности Telegram

15:16 12.01.2021 (обновлено: 15:26 12.01.2021)
 
© Depositphotos / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / inkytape
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Резкий рост популярности мессенджера Telegram может обернуться угрозой для него, не исключено, что западные IT-компании удалят его из своих магазинов приложений, а ФБР введет санкции против основателя мессенджера Павла Дурова, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период на предыдущей неделе.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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"Мы видим, что на фоне совершенно безобразно прогрессирующей цензуры на западных площадках, о чем предупреждала Общественная палата РФ, растет популярность российского Telegram. Но я вижу в этом большую угрозу для популярного мессенджера, потому что у нас перед глазами судьба Parler, удаленного из Google (Google Play – ред.), из App Store, и Amazon отказался обслуживать сервер этой социальной сети", - прокомментировал события Малькевич.
В случае взрывного роста полярности Telegram, как считает общественник, мессенджер окажется "под двойным ударом в США".
"То есть не исключено жесткое отношений IT-монстров, которые начнут выбрасывать приложение из своих магазинов. И второе, даже более опасное, - это тщательное, пристальное внимание ФБР, которое начнет прессовать не столько мессенджер, сколько Павла Дурова. Возможно, введут против него санкции, обвинив его в покровительстве террористов", - предположил Малькевич.
Член ОП РФ также обратил внимание на падение стоимости акций Twitter после блокировки аккаунта Трампа.
"На мой взгляд, в последние годы популярность этой сети поддерживалась исключительно Дональдом Трампом ... Поэтому у меня вообще большой вопрос: за счет чего они хотят вернуть свои утерянные позиции? Мы должны сейчас выйти на то, что абсолютно правильно поступила Россия, обязывая предустановку отечественного ПО на продающиеся у нас смартфоны, развитие собственных социальных сетей. Потому что мы видим сейчас, что ни пользователи, ни компании - никто не защищен от гнета, диктата международных цифровых монополистов", - добавил Малькевич.
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ФБРСШАTwitterАлександр МалькевичTelegram (приложение)GoogleПавел ДуровТехнологииОбщество
 
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