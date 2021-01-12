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Тейлор Свифт побила рекорд по продажам альбомов в США
Тейлор Свифт побила рекорд по продажам альбомов в США
Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал ее пятым самым продаваемым альбомом по итогам года в США, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:16
2021-01-12T02:16
2021-01-12T02:16
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тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал ее пятым самым продаваемым альбомом по итогам года в США, сообщает Daily Mail.Десятикратная обладательница премии "Грэмми" начала 2021 с очень серьезного достижения, побив очередной рекорд. Она стала первой артисткой, которой удалось выпустить пять альбомов, которые признавались бестселлерами по итогам года.В ушедшем году певица порадовала поклонников даже двумя пластинками – "Folklore" в конце июля и неожиданным "Evermore" в начале декабря.В Штатах в 2020 было продано 1,276 миллиона копий ее восьмого студийного альбома "Folklore".Ранее ее самыми продаваемыми альбомами года становились "Fearless"(2009), "1989" (2014), "Reputation" (2017) и "Lover" (2019). Предыдущий рекорд принадлежит Адель с ее альбомами "25" (в 2016 и 2015 годах) и "21 (в 2012 и 2011 годах).
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шоу-бизнес, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости
. Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал ее пятым самым продаваемым альбомом по итогам года в США, сообщает
Daily Mail.
Десятикратная обладательница премии "Грэмми" начала 2021 с очень серьезного достижения, побив очередной рекорд. Она стала первой артисткой, которой удалось выпустить пять альбомов, которые признавались бестселлерами по итогам года.
В ушедшем году певица порадовала поклонников даже двумя пластинками – "Folklore" в конце июля и неожиданным "Evermore" в начале декабря.
В Штатах в 2020 было продано 1,276 миллиона копий ее восьмого студийного альбома "Folklore".
Ранее ее самыми продаваемыми альбомами года становились "Fearless"(2009), "1989" (2014), "Reputation" (2017) и "Lover" (2019).
Предыдущий рекорд принадлежит Адель с ее альбомами "25" (в 2016 и 2015 годах) и "21 (в 2012 и 2011 годах).