https://ria.ru/20210112/swift-1592633233.html

Тейлор Свифт побила рекорд по продажам альбомов в США

Тейлор Свифт побила рекорд по продажам альбомов в США

Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал ее пятым самым продаваемым альбомом по итогам года в США, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:16

2021-01-12T02:16

2021-01-12T02:16

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тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал ее пятым самым продаваемым альбомом по итогам года в США, сообщает Daily Mail.Десятикратная обладательница премии "Грэмми" начала 2021 с очень серьезного достижения, побив очередной рекорд. Она стала первой артисткой, которой удалось выпустить пять альбомов, которые признавались бестселлерами по итогам года.В ушедшем году певица порадовала поклонников даже двумя пластинками – "Folklore" в конце июля и неожиданным "Evermore" в начале декабря.В Штатах в 2020 было продано 1,276 миллиона копий ее восьмого студийного альбома "Folklore".Ранее ее самыми продаваемыми альбомами года становились "Fearless"(2009), "1989" (2014), "Reputation" (2017) и "Lover" (2019). Предыдущий рекорд принадлежит Адель с ее альбомами "25" (в 2016 и 2015 годах) и "21 (в 2012 и 2011 годах).

https://ria.ru/20201127/swift-1586442940.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)