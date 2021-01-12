https://ria.ru/20210112/svpd-1592654378.html
ЕС поддержал усилия по возвращению США в ядерную сделку с Ираном
ЕС поддержал усилия по возвращению США в ядерную сделку с Ираном
Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранского ядерного досье,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:02
2021-01-12T01:02
2021-01-12T01:02
жозеп боррель
евросоюз
джо байден
иран
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранского ядерного досье, призывает Иран к полному выполнению своих обязательств, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррель."Мы поддерживаем дипломатические усилия в рамках совместной комиссии СВПД во главе с Верховным представитель ЕС, направленным на полное выполнение плана. В этом контексте мы также выражаем поддержку интенсивным дипломатическим усилиям, направленным на обеспечение возвращения США в СВПД, а также возобновление его выполнения Ираном в полной мере", - говорится в документе.Ранее избранный президент США Джо Байдена заявлял, что выход его предшественника из международной сделки с Ираном был ошибкой, и что он намерен вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий."Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента США Байдена и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", - говорится в заявлении.Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.Ядерная сделка предполагает обогащение урана на уровне 3,67% и использование центрифуг IR-1, однако Иран год назад отказался от ограничений по этому вопросу в свете нарушений ядерной сделки другими сторонами и выхода США из нее, формально обогатив уран до уровня более 4% и начав разработки более совершенных центрифуг для обогащения урана.По мнению ЕС, запуск обогащения урана на уровне 20% в Иране подрывает дипломатические усилия по выполнению ядерной сделки. "Это очень серьезное событие, вызывающее глубокую озабоченность", - говорится в заявлении Борреля. По его словам, такой шаг Ирана ставит под угрозу дипломатические усилия на этом направлении. "Призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации", - заявил глава европейской дипломатии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/khamenei-1592328345.html
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жозеп боррель, евросоюз, джо байден, иран, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Евросоюз
поддерживает усилия по возвращению США
к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД
) по урегулированию иранского ядерного досье, призывает Иран
к полному выполнению своих обязательств, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррель
.
"Мы поддерживаем дипломатические усилия в рамках совместной комиссии СВПД во главе с Верховным представитель ЕС, направленным на полное выполнение плана. В этом контексте мы также выражаем поддержку интенсивным дипломатическим усилиям, направленным на обеспечение возвращения США в СВПД, а также возобновление его выполнения Ираном в полной мере", - говорится в документе.
Ранее избранный президент США Джо Байдена
заявлял, что выход его предшественника из международной сделки с Ираном был ошибкой, и что он намерен вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий.
"Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента США Байдена и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", - говорится в заявлении.
Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.
Ядерная сделка предполагает обогащение урана на уровне 3,67% и использование центрифуг IR-1, однако Иран год назад отказался от ограничений по этому вопросу в свете нарушений ядерной сделки другими сторонами и выхода США из нее, формально обогатив уран до уровня более 4% и начав разработки более совершенных центрифуг для обогащения урана.
По мнению ЕС, запуск обогащения урана на уровне 20% в Иране подрывает дипломатические усилия по выполнению ядерной сделки. "Это очень серьезное событие, вызывающее глубокую озабоченность", - говорится в заявлении Борреля. По его словам, такой шаг Ирана ставит под угрозу дипломатические усилия на этом направлении. "Призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации", - заявил глава европейской дипломатии.