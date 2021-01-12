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https://ria.ru/20210112/sudokhodstvo-1591575445.html
Капитаны на удаленке: на Сахалине научат управлять автономными кораблями
Капитаны на удаленке: на Сахалине научат управлять автономными кораблями
Специалистов по управлению безэкипажными судами начнут готовить на Сахалине. Образовательная программа появится в областном высшем морском училище имени... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:00
2021-01-12T08:02
хорошие новости
россия
хорошие новости
валерий лимаренко
сахалин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специалистов по управлению безэкипажными судами начнут готовить на Сахалине. Образовательная программа появится в областном высшем морском училище имени Гуженко, сообщили в пресс-службе правительства региона.Кроме того, будут организованы практические занятия для обучающихся по этому направлению – в перспективе власти планируют приобрести суда с новым типом управления для реализации туристических и транспортных проектов на Сахалине и Курилах."Обучение специалистов автономного судовождения и использование в наших акваториях судов с инновационным управлением – очень важные направления работы, которые необходимы для развития туризма и решения наших повседневных транспортных задач", – приводит пресс-служба слова губернатора области Валерия Лимаренко.Как рассказал РИА Новости главный конструктор АО "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (НИИ СТТ) Евгений Козлов, использование автономных судов может быть очень эффективно как раз при движении по стандартным маршрутам."Основной плюс – это возможность сократить число людей, которые участвуют в эксплуатации. К примеру, один оператор может управлять тремя-четырьмя безэкипажными катерами, сокращаются расходы на оплату труда, время на обучение команды. Если мы говорим о специфическом применении техники, исключается риск для жизни экипажа. Сейчас мы работаем с судами, которые выполняют свои функции без экипажа и пассажиров, но ничто не мешает нам применить тот же набор технологий на судне для перевозки людей. Особенно если мы говорим о движении по стандартным маршрутам, по расписанию", – пояснил Козлов.По его словам, в стране есть большой интерес к автономным судам, в первую очередь со стороны портовых, спасательных служб. Также, по оценкам военных, нужно минимум 500 подобных комплексов, для того чтобы закрыть первоначальные нужды по обследованию акваторий и прибрежных вод Российской Федерации.Одним из основных препятствий для использования автономных судов в России, помимо недостатка специалистов, способных ими управлять, является отсутствие законодательной базы, которая на данный момент никак не регулирует применение кораблей такого типа. Однако, как отметили в администрации Сахалинской области, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по эксплуатации беспилотных судов, который продлится до конца 2025 года.
https://ria.ru/20201217/dolina-1589486268.html
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россия, хорошие новости, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область

Капитаны на удаленке: на Сахалине научат управлять автономными кораблями

08:00 12.01.2021 (обновлено: 08:02 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинЧлены экипажа в центре управления ледокольного судна
Члены экипажа в центре управления ледокольного судна - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специалистов по управлению безэкипажными судами начнут готовить на Сахалине. Образовательная программа появится в областном высшем морском училище имени Гуженко, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, будут организованы практические занятия для обучающихся по этому направлению – в перспективе власти планируют приобрести суда с новым типом управления для реализации туристических и транспортных проектов на Сахалине и Курилах.
"Обучение специалистов автономного судовождения и использование в наших акваториях судов с инновационным управлением – очень важные направления работы, которые необходимы для развития туризма и решения наших повседневных транспортных задач", – приводит пресс-служба слова губернатора области Валерия Лимаренко.
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Как рассказал РИА Новости главный конструктор АО "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (НИИ СТТ) Евгений Козлов, использование автономных судов может быть очень эффективно как раз при движении по стандартным маршрутам.
"Основной плюс – это возможность сократить число людей, которые участвуют в эксплуатации. К примеру, один оператор может управлять тремя-четырьмя безэкипажными катерами, сокращаются расходы на оплату труда, время на обучение команды. Если мы говорим о специфическом применении техники, исключается риск для жизни экипажа. Сейчас мы работаем с судами, которые выполняют свои функции без экипажа и пассажиров, но ничто не мешает нам применить тот же набор технологий на судне для перевозки людей. Особенно если мы говорим о движении по стандартным маршрутам, по расписанию", – пояснил Козлов.
По его словам, в стране есть большой интерес к автономным судам, в первую очередь со стороны портовых, спасательных служб. Также, по оценкам военных, нужно минимум 500 подобных комплексов, для того чтобы закрыть первоначальные нужды по обследованию акваторий и прибрежных вод Российской Федерации.
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Одним из основных препятствий для использования автономных судов в России, помимо недостатка специалистов, способных ими управлять, является отсутствие законодательной базы, которая на данный момент никак не регулирует применение кораблей такого типа. Однако, как отметили в администрации Сахалинской области, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по эксплуатации беспилотных судов, который продлится до конца 2025 года.
 
Хорошие новостиРоссияХорошие новостиВалерий ЛимаренкоСахалинСахалинская область
 
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