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Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия"
Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия"
Мосгорсуд сократил сроки наказания фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:41
2021-01-12T16:25
новое величие
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мосгорсуд сократил сроки наказания фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости.Руслан Костыленков получил шесть лет и девять месяцев (вместо назначенных Люблинским судом семи лет), Петр Карамзин — шесть лет и три месяца (вместо шести с половиной), Вячеслав Крюков — шесть лет (вместо шести с половиной). Также суд уменьшил на полгода условный срок Максиму Рощину, теперь он составляет шесть лет.Защита настаивала, что мотивы и цели не были сформулированы в приговоре. Прокуратура просила оставить жалобы адвокатов без удовлетворения, но исправить техническую ошибку. По мнению представителя надзорного ведомства, нарушений процессуальных прав участников по делу не было.Наказание Дмитрию Полетаеву, Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденным условно на шесть, четыре и шесть лет соответственно, Мосгорсуд оставил без изменений. Однако девушкам снизили испытательные сроки на год, сообщила РИА Новости адвокат Павликовой.В августе Люблинский суд постановил, что участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.Рустам Рустамов и Павел Ребровский признали вину. Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный, шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на год. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
https://ria.ru/20200806/1575344579.html
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новое величие, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия"

13:41 12.01.2021 (обновлено: 16:25 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания
Фигуранты дела Нового величия Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мосгорсуд сократил сроки наказания фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Руслан Костыленков получил шесть лет и девять месяцев (вместо назначенных Люблинским судом семи лет), Петр Карамзин — шесть лет и три месяца (вместо шести с половиной), Вячеслав Крюков — шесть лет (вместо шести с половиной). Также суд уменьшил на полгода условный срок Максиму Рощину, теперь он составляет шесть лет.
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Защита настаивала, что мотивы и цели не были сформулированы в приговоре. Прокуратура просила оставить жалобы адвокатов без удовлетворения, но исправить техническую ошибку. По мнению представителя надзорного ведомства, нарушений процессуальных прав участников по делу не было.
Наказание Дмитрию Полетаеву, Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденным условно на шесть, четыре и шесть лет соответственно, Мосгорсуд оставил без изменений. Однако девушкам снизили испытательные сроки на год, сообщила РИА Новости адвокат Павликовой.

"Будем обжаловать новый приговор, это наше коллегиальное решение", — заявил защитник Дмитрия Полетаева.

В августе Люблинский суд постановил, что участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.
Рустам Рустамов и Павел Ребровский признали вину. Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный, шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на год. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
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