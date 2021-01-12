Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия"
13:41 12.01.2021 (обновлено: 16:25 12.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мосгорсуд сократил сроки наказания фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Руслан Костыленков получил шесть лет и девять месяцев (вместо назначенных Люблинским судом семи лет), Петр Карамзин — шесть лет и три месяца (вместо шести с половиной), Вячеслав Крюков — шесть лет (вместо шести с половиной). Также суд уменьшил на полгода условный срок Максиму Рощину, теперь он составляет шесть лет.
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Защита настаивала, что мотивы и цели не были сформулированы в приговоре. Прокуратура просила оставить жалобы адвокатов без удовлетворения, но исправить техническую ошибку. По мнению представителя надзорного ведомства, нарушений процессуальных прав участников по делу не было.
Наказание Дмитрию Полетаеву, Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденным условно на шесть, четыре и шесть лет соответственно, Мосгорсуд оставил без изменений. Однако девушкам снизили испытательные сроки на год, сообщила РИА Новости адвокат Павликовой.
"Будем обжаловать новый приговор, это наше коллегиальное решение", — заявил защитник Дмитрия Полетаева.
В августе Люблинский суд постановил, что участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.
Рустам Рустамов и Павел Ребровский признали вину. Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный, шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на год. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
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