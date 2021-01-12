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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210112/stepanakert-1592653220.html
На окраинах Степанакерта продолжают звучать одиночные выстрелы
На окраинах Степанакерта продолжают звучать одиночные выстрелы
Одиночные выстрелы продолжают периодически звучать на окраине Степанакерта, ситуация в городе и на выездах из него спокойная, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:32
2021-01-12T00:32
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 12 янв - РИА Новости. Одиночные выстрелы продолжают периодически звучать на окраине Степанакерта, ситуация в городе и на выездах из него спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось звуках стрельбы из автоматического оружия на окраинах Степанакерта.Одиночные выстрелы и короткие очереди из стрелкового оружия продолжают периодически доноситься с окраин столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Очередная короткая серия выстрелов прозвучала в 00.04 по московскому времени. Между тем ситуация в самом Степанакерте и на выездах из города спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/karabakh-1591903063.html
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нагорный карабах, степанакерт, в мире

На окраинах Степанакерта продолжают звучать одиночные выстрелы

00:32 12.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 12 янв - РИА Новости. Одиночные выстрелы продолжают периодически звучать на окраине Степанакерта, ситуация в городе и на выездах из него спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось звуках стрельбы из автоматического оружия на окраинах Степанакерта.
Одиночные выстрелы и короткие очереди из стрелкового оружия продолжают периодически доноситься с окраин столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Очередная короткая серия выстрелов прозвучала в 00.04 по московскому времени. Между тем ситуация в самом Степанакерте и на выездах из города спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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